Hij doet verslag tussen de explosies, maar Pepijn is zelden bang

Continu hoort hij de schoten en explosies. "Je ziet raketten inslaan en je hoort straaljagers." Voor verslaggever Pepijn Nagtzaam uit Roosendaal is het momenteel de dagelijkse gang van zaken. Hij doet namelijk voor RTL Nieuws verslag van de oorlog in Israël. Met een helm op het hoofd en een kogelwerend vest aan. "Ik ben zelden bang."

Pepijn doet verslag vanaf een heuveltop op een paar honderd meter van de grens met Gaza. "Ik stond nog net in Israël, maar Gaza was heel dichtbij", vertelde Pepijn woensdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Vanaf die heuveltop heb je uitzicht op Gaza en Gaza-stad. Er explodeert heel veel binnen Gaza."

Wie de beelden ziet, zal zich afvragen of Pepijn en zijn collega's niet veel risico nemen door van zo dichtbij verslag te doen. "Nee, we calculeren het risico heel erg goed in. In de journalistiek is het belangrijk dat je bent waar het nieuws is. Maar het is ook belangrijk dat je veilig terugkomt. Die heuvel waarop we staan, daar staat heel de wereldpers. Van de Turkse tot Amerikaanse, Noorse en Franse ploegen. De reden dat we daar staan, is dat dit eigenlijk de enige plek is van waaruit je goed kan zien wat er in de Gazastrook gebeurt, zonder dat je groot gevaar loopt."

In Gaza zelf mag de internationale media niet komen. "Die toegang wordt verboden door het Israëlische leger", legt Pepijn uit. "Dus om echt te weten wat er in Gaza op de grond gebeurt, zijn we afhankelijk van lokale journalisten die continu hun leven wagen. Op dit moment is geen enkele plek in Gaza veilig. En toch werken daar, binnen die strook, mensen heel erg hard om te zorgen dat wij via foto's en video's te weten komen wat daar gebeurt."