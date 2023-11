Deze nepbankmedewerker licht zeker drie hoogbejaarde mensen op

Een man die zich voordeed als bankmedewerker, heeft zeker drie hoogbejaarde mensen opgelicht. Dat gebeurde in augustus en september, hij wist zijn slachtoffers hun pinpasjes te ontfutselen. Daarna haalde hij geld van de rekening. Hoeveel geld er precies is buitgemaakt, is niet bekend. De politie heeft nu wel zijn foto herkenbaar gedeeld.

De slachtoffers zijn twee vrouwen en een man van 76, 80 en 90 uit Geffen, Sint Anthonis en Geldrop. De vrouw van 76 uit Geffen die door de man geld lichter werd gemaakt, raakte ook haar gouden ring en een paar 100 euro aan contant geld kwijt. Ze dacht dat ze gebeld werd door een medewerker van de Rabobank.

'Valt niet onder inboedelverzekering'

De man wist haar over te halen om haar ring, het geld en haar bankpas in een envelop te doen. Deze spullen zouden niet onder haar inboedelverzekering vallen, zo wist hij haar wijs te maken. Het was dus veiliger om ze in een kluis van de bank te laten opbergen. Iemand van de bank zou langskomen aan wie ze de envelop met inhoud moest meegeven.

Even later stond er een handlanger van de oplichter bij haar voor de deur. De vrouw gaf hem de envelop mee en daarna werd meermalen geld gepind met haar bankpas. Dit gebeurde onder meer bij de geldautomaat op het Dorpsplein in Geffen.

Met dezelfde tactiek werden een 90-jarige man uit Geldrop en een vrouw van 80 uit Sint Anthonis om de tuin geleid. In alle drie de gevallen is de pinfraudeur goed te zien op camerabeelden. Mogelijk gaat het ook om de man die in augustus een 94-jarige Eindhovenaar duizenden euro's afhandig wist te maken.

Uit verder onderzoek van de politie is gebleken dat de gezochte man in ieder geval ook in het oosten van ons land mensen op dezelfde wijze geld afhandig heeft gemaakt. Hier gaat het om nog eens drie pinfraudezaken. De politie hoopt dat de man herkend wordt: “Het is echt van belang dat hij snel gevonden wordt.”

Oudere mensen wordt geregeld op slinkse manieren een loer gedraaid. Zo gaf de 94-jarige Tonnie Hendriks uit Goirle afgelopen juni nog al haar waardevolle bezittingen aan iemand 'van de politie'.

Haar verhaal leidde ook landelijk tot ophef: