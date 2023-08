Man (94) geeft pinpas aan nepbankmedewerker en is duizenden euro's kwijt

De politie is op zoek naar de man die op 21 juni een 94-jarige Eindhovenaar oplichtte. De man werd eerst gebeld door een nepbankmedewerker, waarna een handlanger bij hem langs kwam om zijn bankpassen op te halen.

Daarmee pinde de oplichter vervolgens meerdere keren bij een automaat op de Zandoerleseweg in Veldhoven. In totaal nam hij enkele duizenden euro's op.

De dader is nog altijd niet gepakt, maar staat wel duidelijk op beeld. Het gaat om een man van ongeveer 35 tot 40 jaar oud. Hij heeft kort, donker haar, is rond de 1,72 meter en is wat gezet. Verder sprak hij met een licht Vlaams accent.

'Laf strafbaar feit'

De politie is bang dat de mannen ondertussen meer slachtoffers maken. "Gezien de planmatige aanpak om aan de pinpas en pincode te komen, vrezen we voor herhaling. Het gaat om een laf strafbaar feit."

Het is niet de eerste keer dat oudere mensen op deze slinkse manier worden opgelicht. Zo gaf de 94-jarige Tonnie Hendriks uit Goirle afgelopen juni nog al haar waardevolle bezittingen aan iemand 'van de politie'. Later bleek dat ze in een babbeltruc getrapt was. De dader werd later gepakt, maar Tonnie heeft onder meer de trouwring van haar man en haar sieraden nog niet terug."

En vorig jaar was op een 88-jarige man uit Best de dupe van 'spoofing', zoals het oplichten met een valse identiteit wordt genoemd. Ook hij werd maandenlang benaderd door een groepje nepbankmedewerkers.

Afgelopen juni vertelde Tonnie hoe zij werd opgelicht: