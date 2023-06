Jongen die Tonnie (94) beroofde is vrij, maar sieraden zijn nog spoorloos

Het gaat nog steeds niet goed met de 94-jarige Tonnie Hendriks uit Goirle. Twee weken geleden werd ze na een babbeltruc bestolen van al haar kostbare en dierbare sieraden. Een 16-jarige jongen uit Tilburg werd aangehouden, maar de gestolen sieraden heeft Tonnie nog niet teruggezien. “De dader loopt weer vrij rond, dat is zo frustrerend”, vertelt dochter Els.

Tonnie is helemaal van slag na de gewetenloze diefstal. Huilend in haar stoel deed ze twee weken geleden haar verhaal aan Omroep Brabant. “Zelfs de ringen aan mijn vingers en de ketting die ik om had, deed hij bij me af.”

Wat gebeurde er?

Het is dinsdagavond 6 juni als Tonnie een telefoontje krijgt, het is zogenaamd de politie. Er zouden aanwijzingen zijn dat iemand zou willen inbreken en daarom was het advies om haar geld en sieraden in een kluis bij de bank te leggen. Iemand van de bank was al onderweg om alles veilig te stellen

Tonnie gaf alles van waarde in haar huis mee aan de nep-bankmedewerker. Contant geld, zo’n 10.000 euro aan sieraden, haar trouwring en die van haar overleden man. “Ze zeiden dat ze alles goed zouden opbergen en aan het eind van de week zouden komen terugbrengen. Ik dacht dat alles veilig was, ik had niet in de gaten dat ik werd bestolen”, vertelt Tonnie. Een thuiszorgmedewerker hoorde het verhaal en sloeg alarm.

Onzekerheid

De familie van Tonnie zette direct een foto van de dader op social media, niet veel later meldde de dader zich en kon de politie hem aanhouden. Maar twee weken later zijn de sieraden nog altijd niet terug. “We hebben nog niks gehoord van de politie. We weten niet of ze onze sieraden hebben”, vertelt dochter Els.

“Die onzekerheid is zo erg voor mijn moeder. Wij hebben er alles aan gedaan om hem te kunnen pakken en dan hoor je niks meer. Dat is heel moeilijk.” Volgens een politiewoordvoerder is voor zover nu duidelijk nog niks van gestolen sieraden teruggevonden.

Dader vrij

Ondertussen loopt de 16-jarige Tilburger weer vrij rond. “We horen via via dat hij op zijn school verkondigt dat hij alles heeft teruggegeven aan mijn moeder, dat is helemaal niet zo. Dat maakt je zo enorm boos”, zegt Els. “Ondertussen is mijn moeder bang en nog steeds erg verdrietig.”

Volgens de politie is het voor het onderzoek niet nodig om de 16-jarige jongen langer vast te houden. Hij is nog wel steeds verdachte. “Uiteraard zijn wij nog steeds bezig met het onderzoek . Daarin wordt ook gekeken of er meer zaken zijn waarbij het mogelijk om dezelfde verdachten gaat”, zegt een politiewoordvoerder.

Twee weken geleden vertelde Tonnie haar verhaal aan Omroep Brabant: