Aanslag met vuurwerkbom bij agent: politie deelt beelden van dader

De politie heeft beelden gedeeld van de dader die in december een vuurwerkbom plaatste bij het huis van een agent. De rolluik van het huis aan de Passendalestraat in Breda werd daardoor vernield. De verdachte wordt nog gezocht. Twee weken eerder werd bij hetzelfde huis een steen door de ruit gegooid.

Op zondagavond 17 september klonk rond tien uur een harde knal in de Passendalestraat. De vuurwerkbom was tegen de gevel van het huis geplaatst en aangestoken. De politieman en zijn gezin waren toen niet thuis.

Op camerabeelden uit de buurt was na de vuurwerkaanslag te zien hoe rond die tijd een scooter langzaam voorbijreed. Een minuut later kwamen twee jongens vanaf de overkant aanlopen. De eerste legde iets neer, waarna de ander dat aanstak. Tien seconden later volgde een explosie.

Twee weken eerder, op 5 september, waren er ook al mensen in de buurt van het huis. Op bewakingsbeelden is te zien dat twee mensen over de schutting klommen. Ze gooiden daarna een steen door de ruit van het huis van de agent. Of een van hen dezelfde verdachte is die de vuurwerkbom plaatste, is niet duidelijk.

In opsporingsprogramma Bureau Brabant zijn volgende week bewegende beelden van de verdachten te zien.