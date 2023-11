Zo gaat het nu met de honden die werden gered van de foute fokker in Eersel

Els Adams ontfermde zich deze zomer met haar stichting Dier en Project over vijftien getraumatiseerde honden die op de nominatie stonden om een spuitje te krijgen. Ze waren eerder bij een inval op het terrein van de omstreden fokker Jan Paridaans in Eersel in beslag genomen en kwamen terecht bij zogenoemde opslaghouders. We volgen vijf 'hondjes van Eersel': Duitse herder Roemba, keeshondje Nika, labrador Mambo, Jack Russell Igor en springer spaniël Truus. Hoe gaat het nu met ze?

De vierjarige Truus heeft een plekje gevonden bij een pleeggezin op de Veluwe, en het is een match made in heaven. "De mensen die haar opvangen hebben vroeger jachthonden getraind, precies wat ze nodig had. Truus wil graag werken en moet haar energie kwijt, het zit in haar genen", vertelt Els.

De helft van de dag is Truus bezig met van alles en nog wat en als ze haar energie eenmaal kwijt is, ontpopt ze zich tot de perfecte huishond. “Ze slaapt in een mandje, ligt braaf op de bank. Elke dag komt ze meer tot rust”, zegt Els. “Ze hebben nog een jachthond, een al wat ouder dier. In principe is ze tijdelijk bij deze mensen (een pleeggezin is een tussenstop van de opvang naar een voor altijd thuis-huis, red.) maar laatst zeiden ze: 'Jeetje Els, ik weet niet of we haar nog wel kunnen missen.’ Stiekem hoop ik daarop. Ze is er zo op haar plaats.”

“Igor is nog steeds bij ons op de opvang in Nispen. In zijn paspoortje stond: ‘Erg agressief’. In het begin deed hij lelijk, maar dat was gewoon angst. Dit kleintje is hartstikke lief, maar dat wist hij goed te verbloemen. Nu kunnen we hem gewoon oppakken en verandert hij langzaam maar zeker in een knuffelhondje. Hij gaat het leven steeds leuker vinden."