Dit nieuwe stroomstation zorgt dat in Brabant het licht blijft branden

Een nieuw stroomstation van 13 voetbalvelden groot moet ervoor zorgen dat Brabant in de toekomst weer genoeg elektriciteit heeft. Het komt in Tilburg Noord en wordt een van de grootste hoogspanningsstations van het land. Het is hard nodig, want op dit moment zit het elektriciteitsnet vol.

We wekken met z’n allen steeds meer stroom op via zonnepanelen en windmolens. Elektrische auto's zorgen ervoor dat we ook steeds meer verbruiken. Daardoor komt het stroomnetwerk onder steeds grotere druk te staan. In juni vorig jaar werd bekend dat in Brabant en Limburg geen nieuwe bedrijven meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Snelweg

Het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation van TenneT is een van vele investeringen om de stroomtoevoer in Brabant weer op peil te krijgen. Want ook netbeheerder Enexis maakt woensdag bekend flink te investeren in het elektriciteitsnet. Enexis gaat in Brabant de komende tien jaar 15 nieuwe hoogspanningsstations bouwen en 35 uitbreiden.

“Je kunt de stations van Enexis met 150 kV zien als een 80-kilometerweg, wij zijn met 380 kV de snelweg”, legt woordvoerder Ronald Sutmuller van netwerkbeheerder TenneT uit. “Zij zorgen voor het regionale netwerk, wij voor het landelijke. Je hebt het allemaal nodig om alle stroom een plek te kunnen geven. Om meer vraag aan te kunnen, maar ook meer aanbod.”

Windturbines

De komende jaren worden meerdere velden met windmolens gebouwd op de Noordzee. De energie die daar wordt opgewekt, komt uiteindelijk terecht bij het nieuwe hoogspanningsstation in Tilburg.

TenneT-directeur Roel Jannink: “Op de Noordzee worden de windmolenparken aangesloten op een platform. Vanaf daar gaan kabels richting het hoogspanningsnet op het land land. In Tilburg wordt het verdeeld zodat er bij de mensen in de omgeving groene stroom uit hun stopcontacten komt.”

Het nieuwe hoogspanningsstation is in 2026 klaar. Het is volgens Jannink ‘een robuuste oplossing’ voor de problemen met het stroomnet. Maar het lost volgens Enexis niet meteen alle stroomproblemen op. Omdat er te weinig technisch personeel is, blijft er tot zeker 2026 een tekort. “De harde boodschap, maar helaas wel realiteit”, laat Enexis weten.

Wijkevoort

De gemeente Tilburg heeft vergevorderde plannen voor een nieuw industriegebied: Wijkevoort. Of er in de toekomst genoeg capaciteit is om dat van stroom te voorzien, is nu nog niet zeker, laat een woordvoerder van Enexis weten: "We zijn in goed overleg met de gemeente en streven ernaar om dit industriegebied, zodra het gereed is, direct aan te kunnen sluiten. Of dat ook lukt, is op dit moment niet met zekerheid te zeggen."

