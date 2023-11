Weet je nog niet wat te stemmen? Hier is het Brabants Kieskompas

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan, maar 66% van de Brabanders weet nog niet op wie ze gaan stemmen, zo bleek eerder uit onderzoek. Vanaf vandaag kun je het Kieskompas invullen om daarbij geholpen te worden. Voor het eerst met extra aandacht voor regionale thema’s.

‘Kieskompas met een vleugje Noord-Brabant’, noemen de makers het. Eerder maakte Kieskompas ook al regionale stemwijzers voor de Provinciale Statenverkiezingen. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 22 november.

Links of rechts?

Aan de hand van dertig stellingen verdeeld over acht belangrijke thema’s wordt getoond welke partij het beste bij je past.

Aan de hand van een schema kun je zien of je antwoorden meer rechts of meer links, en meer conservatief of progressief zijn. De bijbehorende partijen staan er direct bij.

Ook is het mogelijk je antwoorden te vergelijken met die van alle partijen

Chatten met Steffie

Voor mensen die politiek ingewikkeld vinden, staat chatbot Steffie klaar. Zij leest de stellingen voor en geeft uitleg bij ingewikkelde woorden.

Klik hier om naar de Brabantse stemhulp te gaan of vul hem hieronder in.