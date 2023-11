Boom waait om en valt op vier rijdende auto's, man raakt gewond

Een boom is donderdag omgewaaid en op vier rijdende auto's terechtgekomen op de N65 bij Berkel-Enschot. Een man is daarbij gewond geraakt en meegenomen naar het ziekenhuis.

De boom stond in de middenberm en viel op de N65 in de rijrichting van Den Bosch naar Tilburg. De N65 is vanwege het ongeluk volledig afgesloten.

Hulpdiensten zijn uitgerukt, vier ambulances zijn ter plaatse. De politie laat weten dat naast de gewonde man ook vier inzittenden zijn gecontroleerd in een ambulance. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Volgens een 112-correspondent bevond zich onder de inzittenden ook een jong kind. Op beelden is te zien dat vier auto's zwaar beschadigd zijn. Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg nog tot vier uur dicht.

Storm Ciarán veroorzaakt windstoten van zo'n tachtig kilometer per uur in Brabant. Vanaf tien uur geldt weercode geel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een zeer drukke avondspits vanwege de storm.