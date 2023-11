Boom plet de auto van Ad, maar hij kan het navertellen: 'Kon eruit kruipen'

1/6 Van de auto van Ad is niet veel meer over (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Ad Elissen (80) uit Oss is donderdag aan de dood ontsnapt toen een grote boom zijn auto plette op de N65. De man zag in zijn ooghoek de boom op hem afkomen en kon hem met geen mogelijkheid ontwijken. "Maar ik kan vanavond gerust zingen dat er een engelbewaarder bestaat", vertelt hij na afloop.

"Ik zag een beweging in mijn ooghoek, die boom kwam van links. Ik probeerde nog te remmen en ben zelf richting het portier gedoken. Dat is achteraf een wijze keuze geweest."

Hij zit bij het bergingsbedrijf, want zijn auto, een Dodge Kaliber, is total loss door de enorme klap. Hij is door het oog van de naald gekropen, dat beseft hij maar al te goed. Ad bleek onderweg naar België, om goedkoop te tanken en voor shag. Hij ziet nog voor zich hoe de boom op hem afkwam.

Aan de overkant van de straat waren een paar glaszetters aan het werk. Zij snelden naar Ad toe en wisten hem uit de auto te halen. "Ze trokken de deur open en vroegen me of ik nog kon bewegen, of ik uit de auto kon komen. Toen ben ik er zelf uitgekropen."

Het eerste wat hij deed was zijn vrouw bellen, om te vertellen dat hij in orde was. "En dat het wel even kon duren voordat ik thuis was, want die auto ging het niet meer doen. Dat had ik wel gezien."