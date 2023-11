Omgewaaide boom die vier auto's plette kostte eerder al iemands leven

De omgewaaide boom die bij Berkel-Enschot vier auto's plette tijdens storm Ciarán, had een ongelukkige geschiedenis met voorbijrazend verkeer. Afgelopen zomer raakte een bestuurder de controle over het stuur kwijt en raakte dezelfde boom en overleefde dit niet.

Dezelfde boom plette donderdag vier auto's maar als door een wonder raakte niemand ernstig gewond. Eén bestuurde kon zelf de auto verlaten maar had een flinke hoofdwond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

"Toen ik buiten kwam, zag ik de ravage", vertelt Ingrid. "Ik heb iedereen opgetrommeld te helpen en heb de hulpdiensten gewaarschuwd. Er zat een bestuurder bekneld. Ook die is uiteindelijk bevrijd en had helemaal niks. Echt ongelofelijk dat het zo is afgelopen."

Ingrid Roets vlakbij de N65 waar het allemaal gebeurde. "Ik hoorde een enorme klap en ben meteen naar buiten gegaan. Ik was bang dat er weer iemand tegen een boom was gereden net als afgelopen zomer. Aan deze weg gaat het wel vaker mis."

Bij Ingrid en buurtgenoten slaat bij iedere knal de stress toe. "Dit is een gevaarlijke weg met al die bomen. Afgelopen zomer raakte een auto dezelfde boom die nu is omgewaaid. De auto met bestuurder vloog in brand. Ook de boom vatte vlam. De boom overleefde de klap als enige en nu ligt hij over de weg."

Er gebeuren wel vaker ongelukken op deze N65, zo weet Ingrid. "We hebben er al vaker over geklaagd. Maar er verandert niks. Nu heeft de natuur ons een handje geholpen, maar dit had heel anders af kunnen lopen."

