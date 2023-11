Dronken vrouw schept fietsers en rijdt door: taakstraf en 3 jaar rijverbod

Een vrouw van 21 heeft een taakstraf van 240 uur gekregen, omdat ze september vorig jaar in Breda drie fietsers heeft aangereden en na het ongeluk verder reed. De Roosendaalse had veel te veel wodka gedronken. Ook mag ze drie jaar niet achter het stuur zitten. De rechtbank in Breda bepaalde verder dat ze de komende twee jaar drank en drugs moet laten staan. Volgens de rechter heeft de automobiliste zeer onvoorzichtig en zeer onoplettend gereden.

Surveillerende agenten zagen het ongeluk op 24 september gebeuren. Ze waren er getuige van hoe de automobiliste rond half vijf ’s morgens op de Nieuwe Prinsenkade drie fietsers schepte. De fietsen vlogen door de lucht en de voorruit van de wagen werd verbrijzeld. De vrouw vervolgde daarna 'gewoon' haar weg en werd op de Middellaan uit de auto gehaald.

Het was al snel duidelijk dat ze veel te veel had gedronken. Ook bleek dat ze geen geldig rijbewijs op zak had. Dat had ze moeten inleveren nadat ze een jaar eerder al met drugs achter het stuur was betrapt.

Alle drie de fietsers raakten gewond, maar niet levensbedreigend. Eén van hen liep een dubbele kaakbreuk, een gat in de kin en verwondingen aan de tanden op. Hierdoor kon hij maandenlang niet werken.

'Hoezo, wat is er?'

De vrouw kan zich van het ongeluk niets herinneren. “Hoezo, wat is er?”, zei ze toen een agent haar na het ongeluk aansprak. Ze had beter moeten weten volgens de rechter, omdat ze vanwege een eerdere veroordeling helemaal niet mocht rijden. Ze luisterde ook niet naar haar zus toen ze die avond in een beschonken bui in de wagen stapte. Pas achteraf zei de Roosendaalse dat ze beter samen met haar zus en nichtjes een taxi terug naar huis had kunnen nemen.

De vrouw hangt een celstraf van twee maanden boven het hoofd. Die moet ze gaan uitzitten wanneer ze zich de komende twee jaar niet aan een aantal voorwaarden houdt. Hieronder vallen een drank- en drugsverbod. Ook moet ze een gedragscursus volgen en zich onder toezicht van de reclassering stellen.

Als het aan de officier van justitie had gelegen, dan was de vrouw voor een maand de cel ingegaan. De rechtbank wil niet zo ver gaan: ze is nog jong en heeft 'na een belast verleden haar leven momenteel goed op orde.'

Het rijgedrag van de vrouw leidde tot een grote politie-inzet: