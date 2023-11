Schietend overviel Amin winkels, de buit gaf hij uit aan de kapper

Een schietende overvaller terroriseerde Roosendaal, vorig jaar november. Het bleek een tiener die nog bij zijn ouders woonde. Iemand die al jaren aan het afglijden was. De officier eiste vrijdag twee jaar celstraf tegen de jongen en jeugd-tbs.

Het gaat al lang bergafwaarts met Amin el H.(19). De Roosendaler woont nog bij zijn ouders. Maar Amin woont ook op straat. Beetje wietroken met zijn vrienden. Verkeerde vrienden ook. En verkeerde dingen doen, zoals winkeldiefstal en inbreken. “Ik heb mijn ouders veel stress gegeven, ik ben vaak aangehouden.”

Papa en mama zijn er niet bij in de rechtszaal, tijdens zijn proces vrijdag. Amin vertelt dat zijn vader invalide is en dat hij een beetje klaar is met het gedrag van zijn zoon.

Pistool

De jeugdreclassering begeleidde hem vanaf zijn twaalfde. Toen Amin vorig jaar 18 werd, was dat gedaan. Toen kwamen de echte problemen. Op straat had hij iets meegemaakt dus hij schafte een pistool aan.

Een woninginbraak achtervolgde hem ook. Hij had sieraden buitgemaakt en moest betalen. “Ik had een schuld van 4000 euro. Ik kreeg een brief dat als ik niet zou betalen dat de deurwaarder zou komen. Ik dacht niet na.”

Bivakmuts

Om aan geld te komen besloot hij een gewapende overval te plegen. Op 16 november stond hij voor de deur van een tabakswinkel in de Kroeven in Roosendaal. Met bivakmuts en pistool sleurde hij de eigenaresse door haar zaak. Hij vluchtte met wat geld.

“Er kwam iemand achter me aan. Toen ik die steeg in rende heb ik op hem geschoten.” Het schot miste doel. Maar de achtervolger dook op de grond en ‘rook de kruitdampen’, vertelde hij bij de politie. Amin zegt dat dat schot ‘per ongeluk was’.

Vitrine

De tweede keer schoot hij wel met opzet. En die tweede keer was vijf dagen later. Op het Shell-tankstation aan de Vijfhuizenberg in Roosendaal. Schietend kwam Amin binnen. Een kogel verbrijzelde een vitrine met drankjes. ‘Geld’ schreeuwde hij. De derde overal was opnieuw vijf dagen later. Weer een Shell-tankstation, nu aan de Antwerpseweg in Roosendaal. Weer met schieten, per ongeluk zegt Amin.

Iedere keer was de buit een paar honderd euro. Amin zegt dat hij het geld uitgaf aan de kapper, wiet en eten en drinken.

Schadeclaims

De politie stond intussen op scherp in Roosendaal, door alle onrust. Amin werd opgespoord. In december zat hij in de rechtbank en ging door het lint. “Ik wilde vluchten.” Amin gooide een stoel door een raam. Schade: dik 6000 euro. Die kwam boven op de schadeclaims die de Roosendaalse slachtoffers indienden.

Nu woont hij al bijna een jaar in jeugdinrichting Den Heyacker in Breda. Deskundigen zeggen dat kans op herhaling groot is. "Hij ziet zelf niet dat hij hulp nodig heeft." Ook de rechtbank heeft zorgen. Amin bekende de overvallen en zei dat hij spijt heeft.

Straf

De officier van justitie denkt dat Amin helemaal niet die schuld van die inbraak wilde afbetalen. ”Hij heeft de buit verdeeld, zegt hij zelf. Hij heeft het niet besteed aan de afbetaling: geen euro.” Ze ziet bij hem een criminele inborst. “Verdachte gaat gewoon door."

Daarom eiste ze twee jaar jeugddetentie. En ‘plaatsing in een jeugindrichting’ (PIJ). Dat is een behandeling die ook wel jeugd-tbs wordt genoemd en die kan lang duren. De officier vindt dat bescherming van de samenleving belangrijk is.

Zijn advocaat vroeg om alleen een straf van anderhalf jaar op te leggen. De rechtbank beslist over twee weken.