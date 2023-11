Autobranden zijn hier niet meer op een hand te tellen: ‘Nu weer boze ex'

Bewoners van de flats aan de Urkhovenseweg in Eindhoven kijken er bijna niet meer van op als er weer een auto in brand staat. In de straat werden in de afgelopen maanden al tien auto’s in brand gestoken. Vrijdagochtend gingen er weer twee auto’s in vlammen op. “Ik weet echt niet meer waar ik mijn auto neer moet zetten”, zegt bewoner Guy de Werd bezorgd.

Ook Thom van Zeijl zag vanuit zijn appartement de vlammenzee. Een Fiat brandde volledig af en ook de auto van zijn huisgenoot, die ernaast stond, ging in vlammen op. Volgens Thom is de eigenaresse van de Fiat er bijna zeker van dat de brand is aangestoken. “Ze zei tegen mijn huisgenoot dat ze denkt dat de ex van haar vriend haar auto heeft aangestoken", zegt Thom. "Blijkbaar zijn eerder ook al haar banden lek gestoken.”

Op de parkeerplaats voor de flat is vrijdagmiddag een grote zwarte roetvlek te zien. Er liggen glassplinters, wat verbrande auto-onderdelen en er hangt een brandlucht. Een bewoner die net thuiskomt kijkt verbaasd om zich heen als hij zijn auto parkeert. “Ik was vannacht niet thuis en zie hier ineens een grote brandplek”, zegt Wais. “We mogen van geluk spreken dat het aan deze kant van de parkeerplaats was en niet aan de kant van de flat. Anders had het veel erger kunnen aflopen.”

Het is de zoveelste keer dat er op de parkeerplaatsen bij de flats aan de Urkhovenseweg auto's in brand staan. Vorig jaar zomer werden er in één nacht acht auto’s in brand gestoken. Toen er in begin dit jaar weer twee auto’s in brand stonden eisten de bewoners dat er cameratoezicht kwam.

“Ik woon hier nu een paar maanden en dacht dat dit een prima buurt was, maar blijkbaar niet”, zegt Thom van Zeijl. Volgens Guy de Werd is het de eerste keer dat het bij zijn flat raak is. “Gelukkig stond mijn auto aan de straatkant, maar het is wel even schrikken. Je weet zo onderhand niet meer waar je je auto neer moet zetten.”

Andere bewoners maken zich minder druk. “Mijn auto staat ook op de parkeerplaats, maar ik kan me niet voorstellen dat ze zomaar een willekeurige auto in de hens zetten”, zegt Will Van der Sterren. Rozemarijn duimt steeds dat het niet haar auto is die in brand staat. “Maar het is maar blik en gelukkig is die van mij goed verzekerd. Dus ik maak me eigenlijk niet zoveel zorgen.”

