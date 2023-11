Oekraïeners gaan betalen voor hun opvang en dat vinden ze prima

Oekraïense vluchtelingen gaan in de gemeente Cranendonck voortaan meebetalen aan hun opvang. Volgens de gemeente is het niet meer dan eerlijk dat vluchtelingen die een baan hebben op die manier over de brug komen. En de Oekraïeners? Nou, die vinden dat zelf ook. "Ik heb toch een baan?"

Natalia Samoilichenko werkt op dit moment als kok in restaurant De Brasser in Budel. Ze vluchtte anderhalf jaar geleden na de Russische invasie in haar land. "Ik woonde in een plaats tussen Cherson en Odessa", vertelt Natalia terwijl ze inhakt op wat wortels. "Toen ik er was tijdens de oorlog was het heftig. Ik besloot zo snel mogelijk weg te gaan."

Natalia was al kok in Oekraïne, dus koken, bakken en hakken is een tweede natuur voor haar. Bij De Brasser was ze daarom snel op haar plaats, legt eigenaar Jurjen van Riet uit. "Ze weet nu wat bitterballs en freakingdells zijn. Dat moesten we met handen en voeten uitleggen, maar we zijn echt superblij met haar."

Sinds een week woont Natalia in een nieuwe opvang in Budel. Aan die opvang moet ze dus zelf meebetalen. En dat geldt voor alle Oekraïners die een baan hebben in de gemeente. Cranendonck is de eerste gemeente in Nederland die Oekraïners om zo'n bijdrage vraagt.

Burgemeester Roland van Kessel vindt dat niet meer dan normaal. "Als je onderdeel van de samenleving uitmaakt, moet je een bijdrage leveren." Die bijdrage is trouwens 'maar' 190 euro per maand. Dat is niet veel geld voor een plek om te wonen, zeker niet inclusief gas, water en licht.

"Dat klopt, maar het is een symbolisch bedrag", legt de burgemeester uit. "Het gaat ook niet om de hoogte van het bedrag, het gaat erom dat er iets tegenover de opvang staat."