Rico Verhoeven blijft de beste kickbokser: wereldtitel geprolongeerd

Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel in het zwaargewicht geprolongeerd. De kickbokser uit Halsteren was zaterdagavond een maatje te groot voor zijn uitdager, Tariq 'Cookie' Osaro. Hij won op punten en verdedigde zo voor de elfde keer zijn wereldtitel in het zwaargewicht met succes. Het gevecht vond plaats in de GelreDome in Arnhem.

Het was voor het eerst in twee jaar dat de 34-jarige Verhoeven voor kickboksorganisatie Glory in de ring stond. De afwezigheid was het gevolg van een zware knieblessure en zijn acteerambities.

Zijn tegenstander uit Amersfoort begon met veel meer ritme aan de wedstrijd. De oud-voetballer van amateurclub Roda '46 in Leusden kwam de afgelopen twee jaar juist tienmaal in actie. "Dat kan misschien een klein voordeel zijn voor hem", zei 'The King of Kickboxing' een paar dagen voor hun gevecht.

In de eerste ronde leken beiden nog op gang te moeten komen. Er werd zelfs wat afkeurend gefloten door een deel van de 20.000 toeschouwers. Van echt spectaculair kickboksen kon ook in de tweede en derde ronde niet bepaald worden genoten. Osara was de uitdager, maar hij hield zich lang gedeisd, misschien wel te lang. Verhoeven kreeg wel een paar klappen, maar zijn titel kwam eigenlijk nooit in gevaar, ook niet in de resterende ronde. Zonder dat de kickbokser uit Halsteren overtuigend voor de dag kwam, boekte hij zijn 22e zege.

Het publiek was eigenlijk de grote verliezer van de ruim 20 minuten duren partij, dat had op veel meer bloed, zweet en tranen gerekend.

Verhoeven, sinds 2014 onafgebroken wereldkampioen, kon er niet mee zitten: "Tien maanden geleden wist ik niet of ik ooit nog zou vechten", sprak de wereldkampioen na zijn partij. "Het was een zware tijd met een operatie. En nu sta ik hier, met behoud van de titel. Leek het makkelijk? Dat is mooi om te horen."

Verhoeven was beweeglijk in de ring. "Daar hebben we hard aan gewerkt. Het gaat beter en beter. Nu wil ik genieten van deze overwinning en dan terug naar de tekentafel en kijken wat er beter kan. Ik weet niet wat de toekomst brengt. Ik laat het aan Glory over."