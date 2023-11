Brabant eindigt op tweede plaats bij het Regio Songfestival 2023

Muziekbroers Sam en Merijn. Volgende 1/2 Muziekbroers Sam en Merijn.

Brabant is zaterdag tweede geworden bij de eerste editie van het Regio Songfestival 2023. Sam en Merijn vertegenwoordigden Brabant met hun nummer 'Proost op het leven', dat ze in de Stadsschouwburg in Utrecht zongen. Limburg won het songfestival. Emmy Ackermans vertegenwoordigde die provincie met haar lied 't Letste Rundje.

In een goed gevulde zaal zongen artiesten van alle dertien regionale omroepen hun nummer. De sfeer zat er goed in: na optredens werd met confetti gestrooid, met vlaggen gezwaaid en luid gejuicht. Ook een groep Brabanders, inclusief rood-wit geblokte sjaals en kleding, was van de partij. Na alle optredens was het tijd voor de punten. Brabant stond na de punten van de vakjury helemaal bovenaan met 120 punten. Toen de publieksstemmen werden geteld, zakte onze inzending een plekje. Limburg werd eerste met 177 punten. Brabant deelt de tweede plek met Overijssel en Groningen, die alle drie op 172 punten eindigden.

"Een geweldige avond."

"Het is niet normaal", kon de Limburgse winnares nog net uitbrengen toen duidelijk was dat zij had gewonnen. Op het podium was ze nog steeds sprakeloos, zei ze tegen de presentatoren. Presentatoren Stefania, Riks Ozinga en Bernadette Keizer hebben genoten van de optredens. Stefania: “Wat tof om te merken dat er zoveel talent in alle regio’s van het land is. Ze hebben allemaal stuk voor stuk de beste versie van zichzelf laten zien. Een geweldige avond!” Riks sluit zich daar volledig bij aan: “Het was een voorrecht om dit samen met Stefania en Bernadette te mogen presenteren, maar ook achter de schermen werd door iedereen keihard gewerkt om van dit liedjesfeest een succes te maken. Wat mij betreft wordt het Regio Songfestival net zo’n traditie als het Eurovisie Songfestival.”

"Ik kan niet wachten tot de volgende editie."