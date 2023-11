112-nieuws: bestuurder bekneld na ongeluk • explosie op vakantiepark

22.52

In een chalet op vakantiepark Hazeduinen in Putte is vanavond brand uitgebroken nadat een gasfles explodeerde. Hierbij is volgens de woordvoerder Veiligheidsregio iemand gewond geraakt. De bewoonster van de chalet heeft brandwonden opgelopen. De brandweer is aanwezig en probeert te voorkomen dat de een tweede chalet ook in brand vliegt. "We verwachten weinig overlast voor de omgeving. Het enige probleem is dat de brandweer mogelijk water tekort komt", weet de woordvoerder.