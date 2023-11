Henri wordt met zwaard overvallen, 'held van Odiliapeel' stopt de daders

Hij staat gewoon weer friet te bakken, maar de schrik bij Henri van Son (61) zit er nog goed in. Zaterdagavond komen twee jonge jongens zijn zaak in Odiliapeel binnen met een sabel, een soort zwaard, en proberen de kassa mee te nemen. Erwin Lips komt langs de cafetaria en ziet dat er iets mis is. De scooter waarmee de daders willen vluchten ramt hij met zijn auto. "Henri riep 'help, overval' en ik zag de overvallers op de scooter stappen. Ik dacht 'die moet ik aanrijden'."

Het is iets voor halfacht als twee jongens helemaal in het zwart Eethuis De Buurman binnenkomen. “Eentje had een groot sabel bij zich. Ik dacht dat het een Halloween-act was. Maar ze riepen meteen ‘geld, geld, geld’. Toen had ik door dat het geen grap was.” Bij één van de overvallers probeert Henri de bivakmuts af te trekken. “Zo heb ik hem naar voren getrokken, want daar heb ik een camera hangen.” Voorin de zaak ontstaat er een korte worsteling. “Opeens pakt de andere dader een zakmes uit zijn broekzak. Ik pakte een stoel om me af te weren.” Uiteindelijk kiest Henri voor zijn eigen veiligheid en rent naar buiten. “Daar ben ik om hulp gaan roepen. Meteen kwam iemand in een auto mij helpen.” In die auto zat Erwin Lips, hij wordt sinds zaterdagavond ‘de held van Odiliapeel’ genoemd. Erwin komt met de auto van zijn vader voorbij de cafetaria gereden als hij een draaiende scooter voor de deur ziet staan. Binnen ziet hij twee mannen in het zwart. "Ik reed naar huis en zag een scooter met draaiende motor staan. Ik keek naar binnen en zag wat mensen helemaal in het zwart. Toen ben ik maar teruggereden."

"Ik zag dat eentje zo'n groot mes had. Het had ook wel anders kunnen aflopen."

Terwijl Henri buiten om hulp roept, proberen de overvallers de kassa te stelen. Proberen, want op camerabeelden is te zien dat ze niet ver komen. Ze trekken de kassalade van de balie, maar omdat die met kabels vastzit aan de computer krijgen ze ‘m niet mee naar buiten. En dus rennen ze zonder buit naar hun scooter die klaar staat voor de cafetaria. Maar daar steekt Erwin een stokje voor. Hij rijdt de scooter omver, en de twee overvallers van 15 en 17 jaar rennen beiden een andere kant op. "Achteraf heb ik wel geluk gehad, ik zag dat eentje zo'n groot mes had. Het had ook wel anders kunnen aflopen."

“Mensen schrijven zelf de bestelling op en dan kan ik bakken.”

Vorige week vierde Henri nog dat hij met zijn cafetaria 35 jaar in Odiliapeel zit. Een echt feest is het niet geworden. Twee maanden geleden maakte hij namelijk ook al een overval mee. “Toen was het een koksmes en kwamen ze met een helm binnen.” En het is de laatste jaren sowieso geen feestje voor de 61-jarige cafetaria-eigenaar. “Door de coronatijd zijn er mensen gestopt”, vertelt hij. “Het is moeilijk om mensen te krijgen, omdat het maar voor een paar uurtjes is.” En dus staat Henri al een paar jaar alleen in zijn cafetaria. “Mensen schrijven zelf de bestelling op en dan kan ik bakken.” Maar dat zorgt er wel voor dat Henri kwetsbaar is geworden.

"Ik ben nu wel alerter wanneer de deur opengaat."