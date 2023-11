112-nieuws: alcohol in het spel bij ongeluk • A59 dicht voor onderhoud

13.30

In de wijk Zanddonk in Waalwijk heeft de politie vannacht een 29-jarige jarige man aangehouden voor het bedreigen van een agent met een mes. De verdachte verzette zich bij zijn aanhouding flink, zo meldt de politie. Bij de aanhouding werd daarom pepperspray gebruikt.

De politie kreeg vannacht om iets na half vier een melding binnen dat bij een appartement in de wijk Zanddonk de ruiten van de voordeur waren vernield. De buurman van het betreffende appartement liet zich bij de komst van de politie luidruchtig horen en zien. Toen agenten hem vroegen of hij iets te maken had met de vernieling ontkende hij dit. Met zijn agressieve gedrag belemmerde de man volgens de politie de agenten in hun werk. Toen de man plotseling een mes in zijn handen had, hielden agenten hem aan voor bedreiging.