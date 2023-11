112-nieuws: automobilist rijdt tegen boom • twee gewonden bij steekpartij

15.45

Zeven mannen zijn zondagochtend vroeg op heterdaad betrapt na een inbraak in een vrachtwagen op industrieterrein Vossenberg in Tilburg. Dat meldt de politie. De mannen hadden een grote hoeveelheid elektronica gestolen, die vond de politie terug in een gehuurde bestelbus.

Een beveiliger zag zondagochtend een man lopen die zich verdacht gedroeg. Hij belde de politie die poolshoogte kwam nemen. De man werd vervolgens ondervraagd maar kon niet uitleggen wat hij daar deed. Dat maakte de politie extra alert en hield het terrein vervolgens goed in de gaten.

Op een later moment liep een aantal mannen het terrein op via een gat in een hekwerk. Later kwam er een bestelbus van het terrein gereden, de politie heeft de bus aangehouden en ontdekte een hele lading gestolen elektronica.

De zeven mannen zijn aangehouden, ze zijn tussen de 20 en 46 jaar oud en komen uit de omgeving van Eindhoven. De mannen zijn allemaal bekenden van de politie. “We gaan uit van georganiseerde misdaad, dit is geen simpele diefstal”, legt een woordvoerder van de politie uit.

Ook twee auto’s zijn in beslag genomen. De verdachten zitten allemaal vast en worden verhoord.