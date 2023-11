112-nieuws: jonge straatrover herkend • wheelie met gevolgen

00.57

Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een explosie in een chalet op vakantiepark Hazeduinen in Putte. Na de explosie stond brand. Het chalet is volledig verwoest. De brandweer kon voorkomen dat een chalet in de buurt ook in vlammen opging. Volgens een 112-correspondent is de explosie mogelijk veroorzaakt door een gasfles. Naast de brandweer kwamen ook een traumaheli, drie ambulances, de politie en de marechaussee naar het vakantiepark. De gewonde vrouw, de bewoonster van het huisje, is naar een ziekenhuis gebracht.

