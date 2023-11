Met je klasgenoten ontbijten tussen de koeien: 'Echt cool'

De kinderen van vroep 7/8 van basisschool De Wegwijzer trapten maandag af met een bijzondere ochtend. Op de dag dat het Nationaal Schoolontbijt wordt gevierd, mochten zij hun schooldag beginnen op de boerderij van Hanneke Verberne. Tussen de koeien dronken zij verse melk en aten ze hun boterhammen. "Het is hier veel fijner dan thuis."

Boerin Hanneke van Boerderij Schooteindhoeve in Vlierden had leerlingen uitgenodigd om te komen ontbijten in de stal. Groep 7/8 van De Wegwijzer was een van de klassen die op bezoek kwamen.

“Ik vind het geweldig om de kinderen wat bij te brengen”, vertelt Hanneke. "Ik laat zien waar het eten vandaan komt en hoop ze zo wat te leren over de natuur.”