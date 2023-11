Azdin kwam in 2009 om in Afghanistan, nu draagt een wildviaduct zijn naam

Het bord hing er al een week of twee, maar sinds maandagmiddag is het wildviaduct over de A50 bij Uden officieel vernoemd naar Soldaat der eerste klasse Azdin Chadli. Azdin kwam in 2009 om door een raketinslag in Afghanistan. Met een ceremonie in het gemeentehuis in Uden kreeg de brug maandag officieel zijn naam.

"Veertien jaar geleden vertrok mijn broer naar Afghanistan met zijn collega's, vrienden en tweede familie. Naar een plek voor leed en onrecht. Hij ging om het goede te doen." Dit vertelt Mounir over zijn omgekomen broer Azdin Chadli. Hij doet dat tijdens de ceremonie waar het wildviaduct bij Uden naar Azdin vernoemd wordt. Azdin Chadli was twintig jaar toen hij werd uitgezonden naar Afghanistan. Het was zijn eerste uitzending. Op 6 april 2009 wordt Kamp Holland in Tarin Kowt overvallen door een raketaanval.

Na de warme maaltijd loopt Azdin met een aantal groepsleden terug naar zijn slaapplek. Op dat moment wordt het kamp onder vuur genomen door raketten. Eén raket komt neer op de plek waar Azdin loopt. Azdin overlijdt. Vijf van zijn collega's raken gewond. Op 11 april 2009 werd Azdin onder grote belangstelling in Uden begraven. Nu is hij geëerd. "We vinden het bijzonder dat er op deze manier aandacht is voor Azdin", zegt Mounir. "Dat mijn broer geëerd wordt in zijn eigen woonplaats. Het wildviaduct staat symbool voor het buitenleven. We hopen dat zijn naam zo niet vergeten wordt."

"Zijn naam blijft zo altijd leven."