School met maar 29 leerlingen mag blijven en heeft grootse dromen

Een hele school met maar 29 leerlingen. Het aantal kinderen op basisschool Sint Gerardus in De Weebosch bij Bergeijk is nog verder gedaald dan verwacht. Daarmee zit de school onder de kritische grens van 35 leerlingen, die eerder als minimum werd gesteld. Toch blijft de school open, zo besloten de onderwijskoepel en de gemeente. "We gaan groeien", zegt directeur Peter Prein vol vertrouwen.

Geen schreeuwende kinderen, gejengel of herrie. Het is een oase van rust in het gebouw, waar plek is voor honderd kinderen. "We hebben een joekel van een plein met een enorme tuin en een enorm bos. Het is hier heel stil en relaxt. Kinderen hebben zoveel rust en ruimte om zich heen. Dat maakt het ontzettend uniek, zo'n kleine school", vertelt de directeur trots.

"Het is ontzettend fijn dat we nu de toezegging hebben dat we open blijven", zegt Prein opgelucht. "We zijn keihard aan het werk om verder te bouwen aan deze mooie school. Daar krijgen we nu tijd en ruimte voor."

Ook leerlingen zijn opgelucht. "Ik ben heel blij. Als je iets niet snapt, dan krijg je snel de beurt hier", vertelt de 11-jarige Niels. De 9-jarige Loïs vult aan: "Het is een fijne, kleine school. Je hebt veel ruimte om te spelen. Ik wil niet naar een grote school."

Drie klassen

Alle leerlingen zijn verdeeld over slechts drie klassen. Een combinatieklas 1,2 en 3, één groep met 4,5 en 6 en nog één klas met 7-8. "Ooit hadden we een drieling in de klas. Dan werk je dus bijna altijd samen met je familie", lacht de directeur.

Nieuwe huizen moeten de school doen groeien. "Om een levendig dorp te hebben, heb je een school nodig. We gaan volop bijbouwen. Dan moet je ook alle voorzieningen hebben en behouden", zegt wethouder Marko van Dalen. Of het openhouden van een heel gebouw niet ontzettend duur is voor zo'n klein clubje? "Zo denken we niet."

Te weinig kinderen

"Nu maar hopen dat er gezinnen in de nieuwe huizen gaan wonen. En het liefst met kinderen in de basisschoolleeftijd", benadrukt de directeur. "We hebben gewoon te weinig kinderen in het dorp. De Weebosch heeft ook maar zo'n 600 inwoners."

Prein kijkt ook om zich heen. "Alle omliggende dorpen hebben ook een basisschool, op een paar kilometer afstand. "Onze school moet anders dan de anderen zijn. Zo hopen we ook meer kinderen uit omliggende dorpen hier te krijgen."

De school wil zich met een 'uniek concept' onderscheiden: Fonk. "Het gaat om natuur! De kinderen krijgen daarbij volop in de buitenlucht les. Je rust, je lijf, dat gaat buiten allemaal beter", vertelt de directeur trots. "Ik wil verdubbelen in een paar jaar tijd. Zestig leerlingen zou heel mooi zijn. Ik hoop dat kinderen het hier zo gaaf vinden, dat ze alleen hier naar school willen."