Ruzie ging vooraf aan explosie bij huis in Tilburg, zegt bewoner

Een harde klap en glasgerinkel zorgde ervoor dat de 33-jarige bewoner van een huis aan de Tilburgse Paterstraat maandagavond wakker schrok. De man zegt te weten dat een bekende van hem een explosief in de portiek van zijn huis gooide. "Ze dacht dat ik geld van haar had weggehaald bij haar thuis."

Met kleine ogen en een slaperige blik opent de bewoner dinsdagochtend zijn deur. Hij vertelt hoe hij al lag te slapen, maar ineens wakker werd van een hoop herrie. "Ik heb zelf niet gezien wie het heeft gedaan, maar mensen hebben een auto weg zien rijden." De man werd maandag meerdere keren gebeld door een bekende van hem. Ze beschuldigde hem van diefstal. "Ik heb haar geblokkeerd. Ze was helemaal gek van de drugs. Ze dacht dat ik geld van haar had weggehaald bij haar thuis. Ze is een bekende van me. Ze heeft vuurwerk hier in het hoekje gegooid", terwijl hij wijst in zijn portiek. "Ik heb haar gisteren geholpen met het wegbrengen van kleren voor een vriend van haar. Maar nu denkt dat ze ik dingen van haar steel."

"Hij heeft elke keer iets."

Buurman Danny (26) vertelt dat het weleens vaker onrustig is bij zijn onderbuurman. "Maar die jongen heeft een hartstikke goed hart. Hij helpt zoveel mensen dat 'ie daarmee ook zichzelf grotendeels vergeet en onbewust nog meer in de problemen komt. Hij heeft elke keer iets." De buurman is geschrokken van het voorval. "Voor je het weet nemen ze mij er ook in mee, zeker nu met dat vuurwerk. Ik ben niet snel bang, maar heb wel zoiets van: hou het bij m’n huis weg."

"Twee jaar geleden werd zijn auto in brand gestoken."