Vooral lof voor afzwaaiend burgemeester Blanksma: 'Ze klaagde nooit'

"Wat burgemeester Elly Blanksma doet voor Helmond is onmenselijk", zegt haar partijgenoot en fractievoorzitter van het CDA Pieter Vervoort. Dinsdag kondigde de burgemeester haar vertrek aan. Volgend jaar november zwaait ze af. Ze heeft er dan twee burgemeesterstermijn van elk zes jaar opzitten. "Ik snap het wel", gaat Vervoort verder. "Ze staat zeven dagen per week klaar. Dat is naar mijn mening roofbouw plegen op jezelf en je gezin, maar ze klaagde nooit."

In totaal solliciteerden 21 burgemeesterskandidaten op de functie 'burgervader' van Helmond. Vier van hen waren vrouw en Blanksma werd uiteindelijk gekozen. Ze werd 64 jaar geleden in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond geboren en groeide op in buurgemeente Beek en Donk. Veel bestuurservaring had ze niet, hoewel ze zes jaar lid van de Tweede Kamer was. Ze had vooral een financiële achtergrond.

Alleen in Helmond wilde ze het burgemeesterschap aangaan, in die regio lag haar hart. Dat was precies waar de gemeente toen naar op zoek was. In de profielschets voor een nieuwe burgemeester stond dat hij of zij betrokken moest zijn bij de stad, de bewoners en de ondernemers. Als de burgemeester dan ook nog de karaktertrek 'benaderbaar' meebrengt, was dat helemaal mooi.

Volgens de CDA-fractievoorzitter heeft ze aan deze wens meer dan voldaan. "Ze begon om acht uur in de ochtend en ging vaak pas om twaalf uur 's nachts naar huis. Dat deed ze zeven dagen in de week. Ik maakte me wel eens zorgen, maar ze was nooit moe. Ze stond altijd aan. Ze was ook overal bij van lintjes doorknippen, nabestaanden troosten tot politieke crisissen bezweren."