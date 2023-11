Deze drie mannen wilden casino overvallen maar kwamen net te laat

De politie heeft camerabeelden vrijgegeven van drie daders die probeerden binnen te dringen bij een casino in Zevenbergen. Te zien is hoe het drietal op 11 augustus een medewerkster achtervolgt en probeert naar binnen te komen. De vrouw wist de deur net op tijd dicht te duwen en voorkwam zo een overval. Ook de stemmen van de drie zijn opgenomen door een camera in de buurt.

Een medewerkster van het Pierre de Jonge Casino liep die vrijdagochtend door de Kerkstraat richting haar werk. Zij zou het casino openen. Ze zag de drie jongens op de hoek staan, zij droegen zwarte truien met capuchons en stonden met de rug naar haar toe. "Ze voelde zich ongemakkelijk en is verder gelopen. Ze heeft op dat moment haar persoonlijk alarm ingedrukt", vertelt een medewerkster van het casino over haar collega in opsporingsprogramma Bureau Brabant. Dan komen de mannen achter haar aan, ze zetten het op een rennen en proberen zo snel mogelijk bij haar te komen om achter haar het casino in te gaan. Een van de mannen trekt op dat moment een pistool. De deur valt net op tijd in het slot. De vrouw is binnen, de drie overvallers staan aan een gesloten deur.

"Ik zag tranen, verdriet, ontreddering: alles. Het heeft heel veel gedaan met het slachtoffer."

"Ze zag één van de overvallers bij de deur en voelde daadwerkelijk druk aan de deur, dat ze naar binnen wilden", vertelt de medewerkster over haar collega. Op camerabeelden is te zien hoe de mannen net te laat komen, echt niet binnen kunnen en vertrekken. Ze lopen richting de Markt. De vrouw is enorm geschrokken van wat er is gebeurd, vertelt de medewerkster die haar als eerste opving. "Ik zag tranen, verdriet, ontreddering: alles. Het heeft heel veel gedaan met het slachtoffer." De vrouw ervaart veel angst en heeft een tijd niet kunnen werken. De drie daders zijn alle drie donker getint, ze dragen donkere kleding en zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Ze zijn allemaal ongeveer 1.70 meter lang. Twee mannen dragen een zwarte jas met daarop het logo van Under Armour. De derde dader draagt een jas van Canada Goose. In opsporingsprogramma Bureau Brabant vertelde een medewerkster over de daders en hoe ze te werk gingen.

Wachten op privacy instellingen...