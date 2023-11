Maksim (25) doodgestoken op parkeerplaats Hazeldonk, politie zoekt kale man

De politie is op zoek naar een kale man van rond de zestig jaar die mogelijk meer informatie heeft over de doodgestoken Maksim Hyrn uit Belarus. Hij werd op zondagavond 21 oktober doodgestoken op parkeerplaats Hazeldonk in Breda, vlakbij de Belgische grens.

De 25-jarige Maksim Hryn was vrachtwagenchauffeur, hij werkte voor het Litouwse transportbedrijf Finejas. Hij had die bewuste dag een lading uit Zuid-Europa in zijn oplegger. Deze lading moest naar het midden van het land.

De chauffeur uit Belarus arriveerde in de ochtend iets na half acht aan de oostkant van de parkeerplaats. Bijna twaalf uur later werd hij neergestoken. Een medetrucker vond hem rond half acht zwaargewond op de parkeerplaats. Hulpdiensten werden ingeschakeld maar de hulp kwam te laat. Hij overleed ter plekke.

Getuige met opvallende zwarte bovenkleding

Wat er die dag in de tussentijd is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. Waarschijnlijk wilde Maksim op de parkeerplaats overnachten in zijn truck.

De politie sprak al met tweehonderd vrachtwagenchauffeurs en andere getuigen op locatie. Naar aanleiding van het onderzoek tot dusver is de politie op zoek naar een specifieke man die mogelijk meer weet over wat er gebeurd is.

Het gaat om een kale man met een lichte huidskleur, ongeveer zestig jaar. Hij droeg opvallende zwarte bovenkleding met witte vlakken op de armen en witte letters op de borst. De man is mogelijk ook van Oost-Europese of Baltische komaf.

Criminele bendes of ruzie?

De politie zoekt ook andere getuigen die hun verhaal nog niet hebben gedaan en die Maksim in die twaalf uur op de parkeerplaats hebben gezien. "Ook als u denkt dat er niets verontrustends aan de hand was, willen we u toch graag spreken", zo laat de politie weten.

Voor de politie is ook nog onduidelijk wat de reden is geweest dat de man is doodgestoken. "We weten dat vrachtwagenchauffeurs regelmatig doelwit zijn van criminele bendes. Het kan ook om beroving gaan of een persoonlijke ruzie, alle opties staan open", aldus de politie.

Om nog meer mensen te bereiken heeft de politie een oproep gedeeld op social media in het Russisch. De politie hoopt dat vrachtwagenchauffeurs de oproep delen zodat ze in contact kan komen met kennissen van Maksim.

Eerder spraken we met Yunus Emre, hij ving de man op die Maksim zwaargewond op de parkeerplaats vond.