Middelbare school in Den Bosch sluit: ‘Te weinig aanmeldingen'

De leerlingen van de Sancta Maria Mavo in Den Bosch zijn aan hun laatste schooljaar begonnen. Vanaf 1 augustus 2024 sluit de school de deuren door een tekort aan leerlingen. Maar de Bossche school is niet de enige in Brabant met dit probleem.

De in 1961 opgerichte vmbo-t school in Den Bosch heeft al jaren te maken met een teruglopend aantal aanmeldingen. Het aantal leerlingen is teruggelopen van ruim 400 naar zo'n 250. Volgens het schoolbestuur komt dat door het gecombineerde advies dat basisschoolkinderen in groep 8 steeds vaker krijgen. Die leerlingen kiezen dan voor een school met meerdere niveaus.

Het Sancta Maria-bestuur verwacht dat dit de komende jaren zo blijft en dat het leerlingenaantal en de inkomsten nog verder dalen. “We willen kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden. Dat lukt nog steeds, maar we merken al jaren dat dat lastiger wordt. De toenemende eisen en maatschappelijke vraagstukken zijn gewoon te groot voor een kleine, zelfstandige school”, vertelt directeur Yvonne van Nuland.

Naar een andere school

Het schoolbestuur heeft nog geprobeerd om met andere schoolbesturen te fuseren of samen te werken. De Bossche Vakschool was een optie, maar er werd geen oplossing gevonden. Dat betekent dat alle leerlingen en medewerkers van de Sancta Maria Mavo op zoek moeten naar een nieuwe school en werkplek.

“We begrijpen dat dit besluit voor iedereen nogal wat betekent. Maar we hebben dit proces goed voorbereid en ondersteunen waar mogelijk", zegt bestuurder Maya van de Donk. "We gaan gezamenlijk op zoek naar een andere plek voor onze leerlingen. De medewerkers krijgen hulp bij het vinden van een nieuwe werkplek."

Meer scholen sluiten

Niet alleen de Sancta Maria Mavo in Den Bosch heeft last van een teruglopend leerlingaantal. In oktober vorig jaar maakte het Merlet College bekend dat de locatie in Mill moet sluiten. Volgens het schoolbestuur is de school te klein geworden. Op de school met vmbo en onderbouw van de havo zitten nu ongeveer 400 leerlingen. Dat aantal zal alleen maar afnemen, is de verwachting.

Hetzelfde probleem speelt ook in Heesch. Scholengroep Het Hooghuis sluit daar vanaf schooljaar 2025/2026 hun middelbare school. Volgens de scholengroep moet de school dicht, omdat er zich minder dan 70 nieuwe leerlingen per jaar aanmelden. En dat is te weinig om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden. Het dorp heeft dan geen middelbare school meer.

Volgende week houdt de Sancta Maria Mavo een informatieavond voor alle ouders.

