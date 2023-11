Ouders steunen nieuwe school niet: 'Toch gaan we tweede poging doen'

Een nieuwe middelbare school in Mill gaat er nog niet komen. Een groep mensen uit het dorp is bezig met een plan voor een nieuwe school omdat het Merlet College uit Mill gaat verdwijnen. Om een nieuwe school te beginnen waren eind oktober 500 ouderverklaringen nodig. Het is niet gelukt om die bijeen te krijgen.

Dat nieuws kwam hard aan in Mill. Het dorp is juist trots op het kleinschalige karakter van de school. In januari begon de dorpsraad, een groep ouders en de ondernemersvereniging van Mill met een plan om dan maar zelf een school te beginnen. Er werd een officiële stichting opgericht en er was al een naam voor de school bedacht: Peelrand. De stichting hoopte in augustus 2025 de school te kunnen openen.

In oktober 2022 maakte het Merlet College bekend dat de locatie in Mill moet sluiten. Volgens het schoolbestuur is de school te klein geworden. Op de school met vmbo en onderbouw van de havo zitten nu ongeveer 400 leerlingen. En dat aantal zal alleen maar afnemen, is de verwachting.

“We hebben nog geen twintig procent van de benodigde verklaringen gehaald”, vertelt Bart Hermanussen. Hij is een van de initiatiefnemers van de nieuwe vmbo-school. “Dat viel toch wat tegen.” Volgens Hermanussen is vooral de manier waarop je je verklaring moet doen een hoge drempel voor veel ouders. “Het moeten ouders zijn met kinderen in de leeftijd van 10, 11 en 12 jaar. Die moeten inloggen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs met hun DigiD en dan per kind een verklaring tekenen. Het viel niet mee om ouders daarvoor enthousiast te krijgen.”

Toch willen ze de plannen voor de nieuwe school niet opgeven. “Volgend jaar gaan we het opnieuw proberen”, zegt Hermanussen. vastbesloten. “Ik denk ook dat het goed is dat het nu niet is gelukt. We zijn erachter gekomen dat het opzetten van een nieuwe school meer voeten in aarde heeft dan we dachten. We hebben meer tijd nodig om dingen goed uit te zoeken.”

“We blijven achter ons idee staan”, zegt de initiatiefnemer. “We willen dat er kleinschalig middelbaar onderwijs in het dorp komt. Dat is voor veel kinderen beter dan die grote leerfabrieken.”

In juni 2024 gaat de stichting de plannen voor een nieuwe school opnieuw aanmelden bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarna hebben ze tot eind oktober de tijd om opnieuw 500 verklaringen van ouders in de regio te verzamelen.

