Dorp begint zelf middelbare school: 'We willen juist kleinschaligheid'

Als de middelbare school in Mill verdwijnt, begint het dorp zelf een school. Dat plan wordt nu serieus opgepakt, door onder meer de dorpsraad en een groep ouders. Er is een officiële stichting opgericht voor de school en er is ook al een naam bedacht: Peelrand. De school hoopt in augustus 2025 open te kunnen.

In oktober vorig jaar maakte het Merlet College bekend dat de locatie in Mill moet sluiten. Volgens het schoolbestuur is de school te klein geworden. Op de school met vmbo en onderbouw van de havo zitten nu ongeveer 400 leerlingen. En dat aantal zal alleen maar afnemen, is de verwachting. Dat nieuws kwam hard aan in Mill, waar het kleinschalige karakter van de middelbare school wordt gekoesterd. "Dat kleinschalige willen we heel graag behouden", zegt Bart Hermanussen, een van de initiatiefnemers van de nieuwe vmbo-school. De groep initiatiefnemers bestaat uit de dorpsraad, ouders en de ondernemersvereniging van Mill.

"We willen graag een kleine school zijn."

"Het idee om zelf een school te beginnen, ontstond in januari. Toen zijn we met de eerste stappen begonnen", vertelt Hermanussen. "Het verdwijnen van een school heeft impact op de leefbaarheid van het dorp. Dat willen we graag voorkomen." Hermanussen is niet bang dat de school te klein wordt, net als bij het Merlet College. "We willen juist graag een kleinere school zijn." Ze mikken op 400 leerlingen. "Je ziet steeds grotere scholen", zegt Hermanussen. "Maar er is een best grote groep jongeren die zich beter voelt op een kleinere school, waar ze gemakkelijker zichzelf kunnen zijn. Vaak gaan deze jongeren verloren in het grote geheel."

"Veel ouders zijn bereid ons te steunen."