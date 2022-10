Moeders voeren actie om te voorkomen dat de middelbare school vertrekt

Moeders Bianca, Linda en Jennifer voeren actie om het Merletcollege in Mill te behouden. Alle drie hebben kinderen die op de school gezeten hebben, er nog zitten of graag naar het Merlet willen. Hun petitie om de vmbo en havo in het dorp te houden, is al meer dan 700 keer getekend.

Twee weken geleden maakte het Merletcollege, met scholen in Cuijk, Grave en Mill, bekend dat het gebouw in Mill in de toekomst dicht gaat. Wanneer precies is nog niet duidelijk. Wel zeker is dat alle leerlingen die nu op de school zitten, hun opleiding daar kunnen afmaken. Op de school in Mill zitten nu zo’n 400 leerlingen van het vmbo en de onderbouw van de havo. “Maar we zien echt een leegloop”, zei rector Iedje Heere eerder. “In de toekomst neemt het aantal leerlingen met dertig procent af.”

“Er is maar één school waar ik voor zou kiezen.”

Maar in Mill begrijpen ze helemaal niet dat de school dicht moet. “Mill heeft de school nodig”, zegt Bianca Royendijk. Ja, de school is niet groot. “Maar de kleinschaligheid wordt juist zo gekoesterd”, zegt Bianca. “Daarom kiezen mensen juist voor deze school. Je krijgt er echte aandacht.” En zo kijkt ook Linda ernaar. Voor haar is het heel simpel: “Er is maar één school waar ik voor zou kiezen.” Ook oud-docent Paul Moors snapt niet waarom de school dicht moet. Bijna 35 jaar lang gaf hij Nederlands op het Merletcollege. “Je kende echt iedere leerling bij naam. Juist doordat het niet zo groot is, is er een veilig klimaat en voelen leerlingen zich thuis.”

"Waarom gooi je een excellente school dicht?”

“Het slagingspercentage is 100 procent. De minister kwam vorig jaar nog naar de diploma-uitreiking. Het is een excellente school. Waarom gooi je een excellente school dicht?” De moeders en de oud-docent hebben nu hun hoop gevestigd op de gemeenteraad van Land van Cuijk. Binnenkort neemt de raad een besluit over het integraal huisvestingsplan onderwijs. Een plan dat gaat over de toekomst van de schoolgebouwen in de gemeente. De dorpsbewoners hopen dat de gemeenteraad er dan voor gaat zorgen dat er een middelbare school in Mill blijft. “Een dorp als Mill heeft samen met de kerkdorpen eromheen zo’n 12.000 inwoners. Daar hoort een middelbare school te zijn”, besluit Moors.

Paul Moors gaf bijna 35 jaar les op het Merletcollege (foto: Jos Verkuijlen).