Nicol schrijft boek over Peter Gillis, dus sleept hij haar voor de rechter

Negen maanden na het beëindigen van hun relatie zagen Peter Gillis en Nicol Kremers elkaar weer in de rechtbank in Utrecht. De ex-geliefden liggen tegenwoordig zo met elkaar overhoop dat de rechter eraan te pas moest komen. De inzet in dit kort geding donderdag was het boek dat Nicol aan het schrijven is.

En Gillis wil dat boek eerst lezen voor het wordt uitgegeven. Want hij wil niet dat er allerlei details over hun relatie naar buiten worden gebracht.

De voormalige lovers hadden elkaar niets meer te zeggen in de rechtszaal. Beide kampen meden elkaar op de gang en in de rechtszaal zat er een leeg tafeltje tussen beide kanten. Verscholen achter hun advocaat luisterden ze vooral naar de betogen.

Mishandeling

Duidelijk werd al snel waarom er een kort geding nodig is. Peter Gillis is bang dat het boek van Nicol Kremers zaken bevat die hij niet leuk vindt. De baas van Oostappengroep heeft niet veel geheimen, omdat hij al jaren zijn eigen realityserie Massa is Kassa heeft, maar hij wordt ondertussen ook vervolgd voor mishandeling van Nicol Kremers.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt zeker tien gevallen van mishandeling. En dat wil Gillis vast niet teruglezen. De advocaat van Kremers vindt dat zij vanwege haar vrijheid van meningsuiting alles mag schrijven wat ze wil.

Maar Gillis heeft een troef in handen: Nicol en hij hebben op 10 februari een overeenkomst getekend waarin beiden afspraken geen kwaad over elkaar te spreken als ze uit elkaar zijn. Gillis telt inmiddels al 26 overtredingen door Nicol.

Maar Nicol betoogde dat ze die overeenkomst helemaal niet meer erkent. Haar advocaat heeft vorige week laten weten dat ze die overeenkomst opzeggen. En die overeenkomst is, volgens haar, ook onder dwang getekend. Maar nee, dat was niet waar, zei Gillis. De twee hadden rond die tijd juist heel goed contact en volgens appjes nog zeer amoureus.

En zo ging het de zitting een uurtje of twee door met welles en nietes. Pas aan het eind kwamen Nicol en Peter even aan het woord. Maar het waren vooral de advocaten die elkaar bestreden. Als de een wat beweerde, lachte de andere minzaam, en omgekeerd.

Uitspraak

Aan de rechter de ondankbare taak om te oordelen. Op 30 november is de uitspraak en dan weten Gillis en Kremers of dat boek er komt en in welke vorm. Nicol Kremers had in de media geroepen dat het boek er in november zou zijn en daarom had Peter Gillis haast en spande hij een kort geding aan.

Wat in het nadeel van Nicol Kremers lijkt te zijn dat ze inmiddels door een andere rechter is veroordeeld tot het betalen van maar liefst 104.000 euro aan Peter Gillis omdat ze zich niet aan de overeenkomst heeft gehouden. Of ze dat gaat en zelfs kan betalen, moet nog blijken. In weer een andere zaak, een zogenaamde bodemprocedure, wordt uiteindelijk geoordeeld door een rechter over de totale claim van Gillis. En die bedraagt inmiddels al 1,7 miljoen euro.

De rechter van het kort geding sprak nog enkele wijze woorden tegen Gillis en Kremers: “Zorg ervoor dat dit geen juridisch gevecht zonder eind wordt. Probeer er, ondanks alles, toch samen uit te komen.”

