Agent schoot Tim (27) dood bij arrestatie: OM in beroep tegen vrijspraak

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de politieagent die in Waalwijk vorig jaar per ongeluk de 27-jarige Tim van der Boor doodschoot. De rechtbank vond dat de agent, die vanwege zijn veiligheid XZ4007 werd genoemd, niets te verwijten viel. Het OM zegt dit 'anders te zien'.

Tim van der Boor zat op 17 maart 2022 samen met zijn vriendin in zijn auto op een parkeerplaats in Waalwijk. De politie wilde hem oppakken in een lopend drugsonderzoek. Er waren aanwijzingen dat hij vuurwapengevaarlijk kon zijn. Leden van het arrestatieteam hadden de auto omsingeld. XZ4007 stond aan de bestuurderskant en probeerde de deur te openen. Kort hierop werd het schot gelost. De rechtbank oordeelde dat uit verklaringen naar voren kwam dat het slachtoffer zijn hand omhoog deed, waardoor het aannemelijk was dat de agent per ongeluk schoot vanuit een schrikreactie. Had toch voorkomen kunnen worden

Het OM stelt onder meer dat, als de agent zijn vuurwapen op de juiste manier had vastgehouden, het overhalen van de trekker wél voorkomen had kunnen worden. Het OM noemt het ook onlogisch dat 'een dergelijke handbeweging zou kunnen leiden tot een onbewuste schrikreactie die zodanig sterk is dat het niet te voorkomen is dat een geoefend lid van het arrestatieteam de trekker overhaalt. "Het is immers standaardprocedure bij het arrestatieteam dat men zo snel mogelijk de handen van een verdachte wil zien", vervolgt het OM. De officier van justitie had in de zaak een taakstraf van zestig uur geëist voor dood door schuld. Zowel de politiemedewerker als de nabestaanden zijn door het OM op de hoogte gebracht van het ingestelde hoger beroep.