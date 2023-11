Renzo (10) is verstandelijk beperkt en maakt daardoor moeilijk vriendjes

Renzo uit Werkendam is een vrolijk jongetje van 10 jaar oud. Hij houdt van voetballen en gamen, net als andere jongens van zijn leeftijd. Niks aan de hand, zo lijkt het, maar hij heeft een niet zichtbare beperking. En daarmee stuit hij op onbegrip bij zijn leeftijdgenootjes. Uit onderzoek blijkt dat 22 procent van de kinderen met een beperking zich buitengesloten voelt.

“Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik heb”, zegt Renzo. “Maar soms ben ik veel te druk en snap ik dingen niet zo goed. En dat is niet fijn, want je krijgt er alleen maar ruzie mee.”

Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat Renzo een neuropsychologische ontwikkelstoornis heeft, vertelt vader Edek Godlewski. “Dat is een beetje ADHD, ADD en autisme bij elkaar. En dan heeft hij ook nog een taalstoornis. En dat zie je niet aan hem. Hij kan zich niet goed uiten en dan kan hij ineens heel erg boos worden zonder dat je het ziet aankomen.”

Toch ziet vader Edek ook vooruitgang bij zijn zoontje. Zo wordt hij op zijn basisschool heel goed begeleid. “Als ik te druk ben, mag ik soms even op de gang een spelletje gaan doen, om weer rustig te worden”, vertelt. Renzo. Maar ook een psychomotorische therapie die Renzo krijgt, werpt volgens vader Edek zijn vruchten af. En dat merkt Renzo ook “Gelukkig willen steeds meer kinderen op school met me spelen.”

In de Week van het Gehandicapte Kind wordt aandacht gevraagd voor de positie van kinderen met een beperking. En dat is hard nodig, vindt Edek. ”Onder het topje van de ijsberg zit veel meer. Er is geen kind op de wereld dat ’s ochtends wakker wordt en denkt: ik ga me vandaag eens lekker irritant gedragen. We moeten ons meer afvragen wat er achter dat negatieve gedrag zit.”

De 10-jarige Renzo verwoordt dezelfde boodschap op zijn eigen manier. “Kinderen noemen je soms dom en stom als je een beperking hebt. En dat is niet waar, want je kunt er niks aan doen.”