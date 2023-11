'Mikkers niet op Elfde van de Elfde uit veiligheidsoverwegingen'

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is uit veiligheidsoverwegingen niet bij de festiviteiten in Oeteldonk. Dat bevestigen meerdere bronnen aan Dtv Nieuws. In Den Bosch is zaterdagochtend traditiegetrouw het carnavalsseizoen afgetrapt.

De afwezigheid van Mikkers is bijzonder, omdat hij in voorgaande jaren op de Elfde van de Elfde steevast op het podium in de binnenstad verscheen om de carnavalsvierders toe te spreken. Over mogelijke extra beveiliging voor de burgemeester doet de gemeente 's-Hertogenbosch geen uitspraken, meldt Dtv Nieuws.

Een woordvoerder van de gemeente liet vrijdag weten dat zijn afwezigheid te maken heeft met 'tijdsgebrek'. Zijn werk als veiligheidscoördinator voert hij wel uit.

Onder vuur

Mikkers is in Den Bosch onderwerp van gesprek vanwege zijn Marokkanen-uitspraak. Hij deed de uitspraak vorige week op een bewonersbijeenkomst over de komst van twee azc's in Den Bosch-Zuid. In een video die een bezoeker op de bijeenkomst had gemaakt, is te zien hoe iemand uit het publiek zich kritisch uitlaat over asielzoekers uit Syrië. "Dat zijn de ergste die er zijn", zegt de vrouw.

"Syriërs hebben geen hulp nodig", gaat ze verder. "Alles wat er gebeurt: Syrië staat bovenaan." Burgemeester Mikkers reageert hierop met de woorden "Dat is niet waar, dat is Marokko."

De video werd massaal gedeeld op sociale media en leverde een storm van kritiek op. Een groep Marokkaanse Nederlanders riep op om aangifte te doen tegen Mikkers. Ook lieten moskeeën in Den Bosch in een verklaring weten dat Mikkers 'niet onze burgemeester' is. Hij ging na zijn uitspraak diep door het stof en bood meteen excuses aan.

Protestposters

Meer dan twintig mensen deden aangifte, omdat ze vinden dat de Bossche burgemeester haat heeft gezaaid. De actiegroep Den Bosch Kan Het en de lokale afdeling van Extinction Rebellion hebben donderdagnacht bovendien protestposters op het stadhuis geplakt.

