RKC-doelman Etienne Vaessen weer in de basis, mét helm

Etienne Vaessen is terug bij RKC Waalwijk. Hij verdedigde zaterdagavond het doel van zijn ploeg in het thuisduel met Go Ahead Eagles. De doelman speelde zes weken niet, nadat hij hard in botsing was gekomen. Zaterdagavond droeg Vaessen een helm bij zijn rentree. De doelman speelde een prima wedstrijd, maar RKC verloor wel in eigen huis, met 1-0.

Vaessen kwam op 30 september hard in botsing met aanvaller Brian Brobbey van Ajax. Hij raakte buiten bewustzijn en werd lang op het veld gereanimeerd. De ploeggenoten van RKC waren vervolgens zo aangeslagen dat het duel werd gestaakt. RKC en Ajax spelen op 6 december het restant van het duel uit. De stand bij het staken was 2-3. RKC heeft nog een minuut of zes om iets aan deze achterstand te doen. Er mag ook publiek bij het restant van de wedstrijd zijn.

