Drugslab opgerold in Oud Gastel: volgens de politie 'zeer groot'

De politie heeft maandagochtend in Oud Gastel een actief drugslab opgerold in een loods aan de Spijperstraat. Volgens een woordvoerder van de politie het lab 'zeer groot'. In het pand werden synthetische drugs gemaakt, om wat voor soort het precies gaat en hoeveel er is gevonden, is onbekend. Er zijn twee mannen aangehouden van 27 en 33 jaar. Ze komen uit Rotterdam en Hendrik-Ido-Ambacht.

De politie onderzocht de loods na een tip. Rond tien uur vanochtend reden ze er naartoe, bij het pand roken ze een chemische lucht. Eén van de verdachten kwam via de deur naar buiten en probeerde te vluchten. Hij werd direct gearresteerd. Een andere man bleek nog binnen te zijn. Toen agenten naar binnen gingen en de hulp van een politiehond dreigde in te zetten, kwam deze man ook tevoorschijn. De loods staat tussen weilanden met bomen van een boomkwekerij. Op foto's van het pand is te zien dat er veel antieke meubels staan opgeslagen. Achter de meubels zou een schot zitten en daarachter zou het lab verborgen zitten. De loods zou twee verdiepingen hebben. De politie doet komende uren onderzoek. Dinsdag wordt het lab ontmanteld. Waarschijnlijk gaat dat meerdere dagen duren.

Politie bij het drugslab in Oud Gastel (foto: SQ Vision