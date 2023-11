Michel (21) werd zwaar mishandeld op 11-11: 'Het duurde zeker 5 minuten'

Gezellig naar Den Bosch op de Elfde van de Elfde, dacht Michel Kuijs (21). Maar toen hij na middernacht een groep mensen aansprak op hun gedrag, werd hij zwaar mishandeld. Ze sloegen en trapten hem, met als gevolg een hersenschudding, gekneusde neus en verwondingen aan zijn hoofd.

"Ik stond op mijn vader te wachten en er kwam een luidruchtige dronken groep mensen voorbij, die tegen fietsen trapten en vloekten. Ik vroeg: 'Vinden jullie dat normaal?' Met vijf man kwamen ze naar me toe en begonnen te duwen. Ik kreeg van iemand een tik: een vuistslag tegen m’n neus. Uit reactie ben ik mezelf gaan verdedigen. Even later lag ik op de grond en begonnen ze te trappen. Voor mijn gevoel heeft het vijf tot tien minuten geduurd."

Michel stond zaterdagnacht rond één uur 's nachts achter het station van Den Bosch op zijn vader te wachten, die hem kwam ophalen na een avondje stappen. Zijn twee vrienden wonen in de stad, dus die waren al naar huis. Michel heeft ADHD en autisme en woont onder begeleiding in Loon op Zand.

Vader Peter Kuijs (57) vult aan: "We hadden achter het station afgesproken, omdat het daar normaal gesproken nooit zo druk is. Ik reed rondjes om een parkeerplek te vinden en zag die groep roepend en schreeuwend voorbijlopen. Een van hen gaf een trap tegen een fiets. Ik riep nog: 'Waar slaat dit op?'"

Zijn vader zocht net een parkeerplek in de buurt. "Mijn vader is geschrokken. Net toen ik een tik tegen m’n slaap kreeg, kwam hij voorbijrijden. Hij zag zijn kind daar bewusteloos liggen. Hij rende hij eropaf en daarop renden ze allemaal weg. Toen kwamen de ambulance en politie. Op een gegeven moment kwam ik wel weer bij kennis."

"Even later, toen ik eindelijk een parkeerplek had gevonden, zag ik mijn zoon liggen bij die groep. Je rent je auto uit, de deur nog open. Ik wilde Michel helpen. Toen ze me zagen, liepen ze weg. Ik zag Michel liggen, helemaal onder het bloed. Hij had een grote hoofdwond en een bloedneus. Zijn neus lag aan de zijkant open. Ik heb dat gestelpt. Hij bewoog helemaal niet, gaf geen reactie. Na een minuut of vijf kwam hij bij."

De groep bestond volgens Peter uit twee mensen van rond de 25, een jonge vrouw en twee vijftigers. "Het is schandalig wat er gebeurd is. Stel dat ik niet was uitgestapt, er niet was geweest. Dan waren ze misschien nog wel een kwartier doorgegaan. Als Michel weer uit durft te gaan in het weekend, zal ik hem voortaan met andere gedachten wegbrengen."

Michel werkt als toezichthouder bij zwembad Sportiom in Den Bosch. Hij moet rust houden en mag een paar dagen niet werken. "Het is heel heftig. Ik denk: waarom? Ik begin nu wel meer te beseffen wat er gebeurd is. Ik durf nu nog niet eens de straat op." Michel zegt dat hij donderdagmiddag aangifte gaat doen bij de politie.