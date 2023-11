Joep (6) zag veel politie bij zijn basisschool: "Steeds meer agenten"

Het was een spannende dag voor Marjolein Lammers en haar zoon Joep (6) uit Oisterwijk. Ze wonen recht tegenover basisschool de Coppele, waar Joep en zijn oudere broer ook op school zitten. Joep wilde net zijn schoenen aantrekken, toen zijn ouders bericht kregen dat hun kinderen niet naar school mochten komen 'vanwege een incident'. Joep keek uit het raam en zag steeds meer politie.

"Ik was al op mijn werk. Mijn man was thuis met de kinderen", vertelt Marjolein. "Rond kwart over acht kregen we bericht van de school. Toen was verder nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Er schiet van alles door je hoofd. Je weet niets, behalve dat de straat vol staat met politie. Ik heb meteen gezegd dat ze de deur op slot moesten doen en binnen moesten blijven. De adrenaline in het gezin was heel hoog."