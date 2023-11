Drie overvallen door één dader in één week in dezelfde straat: 'Mafkees!'

Eén man heeft waarschijnlijk drie keer in één week een overval gepleegd in dezelfde straat in Eindhoven. De ondernemers aan de Bredalaan vinden het te gek voor woorden. Woensdag 8 november was de supermarkt het doelwit en de vrijdag én de maandag erna werd het Chinees afhaalrestaurant Panda overvallen. Heel veel schoot de dader er niet mee op: bij één overval werd een klein beetje geld buitgemaakt.

Het signalement van de overvaller komt volgens de politie steeds sterk overeen. Het gaat om een blanke man van ongeveer veertig jaar met een slank postuur. Opvallend is dat de dader telkens een donkere regenjas met een reflecterende streep op de rug aan had.

In de winkel hangen twaalf camera's en de politie heeft de beelden daarvan meegenomen. "Mijn collega heeft het idee dat hij de man ook al eerder in de winkel gezien heeft."

"Vlak voor sluitingstijd stond de man hier met een mes bij de kassa", vertelt Senthuran Natkunarajah van de Sensas Supermarkt. Zijn winkel, waar je vooral Aziatische en Afrikaanse producten kunt kopen, was als eerste aan de beurt. "Ik stond achter in de zaak en mijn collega bij de kassa. De overvaller heeft met een mes op de kassalade gestoken", vertelt hij terwijl hij de deuken aanwijst. 'Geld, geld!', riep hij. Hoewel hij de kassa helemaal kromgetrokken heeft, is hij hier zonder geld vertrokken."

De Bredalaan is niet het soort winkelstraat waar veel geld te halen is. Er zitten vijf kappers, twee massagesalons, wat eettentjes, een supermarkt en een tattooshop. "We doen voortaan 's avonds de deur op slot en staan nu in de avond altijd met z'n tweeën in de zaak", vertellen Daniëlle van den Berk en Farry Nurmohammed. Ze hebben een kapperszaak die precies tussen de Chinees en de supertmarkt in ligt.

"We proberen ook zo min mogelijk contant geld in de kassa te hebben. Een half jaar geleden is hier ingebroken. Toen hebben ze een stoeptegel door de ruit gegooid en een loodzware kassa meegenomen. Op beelden was te zien de jongens het ding op de fiets meenamen, maar er zat helemaal geen geld in."