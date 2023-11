Man dreigt school op te blazen: zo vertel je kinderen wat er is gebeurd

Basisschool De Coppele in Oisterwijk gaat donderdag weer open, nadat er dinsdagochtend een 19-jarige man kort voor het begin van de lesdag binnendrong. Hij zei dat hij gewapend was en dreigde het schoolgebouw op te blazen met explosieven. Hoe praten ouders met kinderen over zo'n heftige gebeurtenis? "Wees open en eerlijk", zegt kindertherapeut Linda van Hal uit Best, die een praktijk heeft voor kindertherapie en gezinsbegeleiding.

Hoewel de meeste leerlingen nog niet op school waren, waren er al wel kinderen bij de buitenschoolse opvang toen de verdachte opdook. Na zijn arrestatie bleek overigens dat de verdachte geen wapens of explosieven had.

1. Open en eerlijk

"Het is belangrijk dat ouders hun kinderen vertellen wat er is gebeurd", zegt Van Hal. Ze benadrukt dat ouders beter open en eerlijk kunnen zijn. "Mijn advies aan ouders is om het kort en krachtig op kindniveau uit te leggen."

2. Neem de tijd

""Neem daarbij de tijd, zodat het kind het gevoel krijgt dat het zich in een bepaalde emotie kan uiten."

3. Kijk naar reactie

Volgens de kindertherapeut is het daarbij belangrijk dat ouders goed naar de reactie van hun kind kijken. "Soms heeft het kind nog geen behoefte aan een gesprek. Dan is het goed om het de ruimte te geven en het even te laten rusten."

4. Bied ruimte

Vervolgens is het zaak om te kijken waar het kind behoefte aan heeft. "Wat de reactie van het kind ook is: laat als ouder weten dat, als je kind iets wil vertellen of over gevoelens wil praten, het daarvoor bij jou terechtkan."

5. Terug naar 'normaal'

Dat de basisschool donderdag weer open is, kan volgens de kindertherapeut fijn zijn voor de kinderen. "Het is voor kinderen fijn om na iets heftigs snel weer terug te keren naar het ritme dat ze kennen. Dat geeft houvast en ze zijn dan weer in een vertrouwde omgeving. Ook kan een speciale bijeenkomst na zo'n gebeurtenis helpen bij de verwerking."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Indringer basisschool was volgens buurtjeugd altijd al een probleemjongen

Buurtbewoners school Oisterwijk: 'Hij zei dat hij een bom bij zich had'