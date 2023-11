120 Oekraïeners krijgen flexwoningen in Overloon

De gemeente Land van Cuijk laat in Overloon 48 flexwoningen neerzetten waarin 120 Oekraïners ondergebracht kunnen worden. De Oekraïners verblijven nu nog in het voormalige asielzoekerscentrum (azc) aan de Stevensbeekseweg in Overloon.

Volgens de gemeente is het hoofdgebouw dat nu gebruikt wordt minder geschikt voor de langdurige opvang. Het gebouw heeft bovendien grootschalig onderhoud nodig. Daarom heeft de gemeente besloten om flexwoningen aan te schaffen. Om te beginnen 48 stuks, mogelijk komen daar later nog eens 48 bij. De tijdelijke woningen worden neergezet op een deel van het azc-terrein, waar nu nog chalets van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staan. De flexwoningen kunnen snel geplaatst worden en zijn volgens de gemeente van hoge kwaliteit. Ze gaan zeker 25 jaar mee, zegt de gemeente. Op korte termijn wordt de grond bouwrijp gemaakt waarop de woningen worden neergezet. Eind juni kunnen ze in gebruik worden genomen.