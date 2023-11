Zo zouden Brabantse jongeren stemmen: rechts en vol overtuiging

Als Brabantse scholieren en studenten het voor het zeggen zouden hebben, zouden de rechtse partijen flink wat zetels krijgen tijdens de komende verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. Dat blijkt uit een enquête die Omroep Brabant deed op een aantal Brabantse scholen.

We ondervroegen 437 jongeren op twee middelbare scholen, een mbo-opleiding en een hbo-opleiding naar wat ze zouden stemmen als er nu verkiezingen waren (en ze mochten stemmen).

315 van hen vulden een digitale enquête in, 122 spraken we eerder deze week tijdens het Politiek Debat van Avans Hogescholen in Den Bosch. Die 122 stemmen zijn afkomstig van studenten bestuurskunde.

FvD en VVD

Opvallend is dat de hele top drie uit rechtse partijen bestaat. Forum voor Democratie (FvD) komt als winnaar uit de bus, gevolgd door de PVV en de VVD. Daarna volgt Nieuw Sociaal Contract (NSC) en als vijfde volgt D66.

Als je alleen kijkt naar de opleiding bestuurskunde van Avans is de verdeling iets anders. Daar zou de VVD als winnaar uit de bus komen, met op nummer twee NSC van Pieter Omtzigt en op drie GroenLinks-PvdA. Daarna volgt D66. PVV staat op de vijfde plek.

‘Pieter for president!’

Verreweg de meeste jongeren geven aan vol overtuiging te stemmen. Een groot deel zegt de partij van hun keuze als de ‘minst slechte optie’ te zien. De groep die aangeeft een echte 'protest-stemmer' te zijn is opvallend klein.

Andere redenen die worden genoemd door de studenten bestuurskunde zijn de uitkomst van de stemwijzer, of het feit dat ze lid zijn van een bepaalde politieke partij. Soms wint het enthousiasme voor één lijsttrekker het: ‘Pieter Omtzigt for president!’ schrijft een van hen op het formulier.

'Verbaal gevierendeeld'

De BoerBurgerBeweging, winnaar van de vorige verkiezingen voor Provinciale Staten, doet het dit keer minder goed onder jongeren. Ze eindigen op de zevende plek, bij de Avans studenten zelfs op de negende.

Een jongen is wel enthousiast na het debat: “De BBB-kandidaat had feitenkennis, hij verwoordde zijn standpunten goed. Hij heeft de andere kandidaten verbaal gevierendeeld.” En ook jongeren kunnen zweven, zo blijkt. Een jongen: “Ik ben er nog steeds helemaal niet uit. Mijn beide ouders zitten in de zorg, ik heb heel erg het gevoel dat ik een keuze moet maken tussen huizentekort en zorg. Dat vind ik erg moeilijk.”

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Kijk hier welke partij het beste bij je past

Of vul het Brabantse Kieskompas in

In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer houdt Omroep Brabant samen met Omroep Zeeland en L1 in Limburg op zaterdag 18 november het Debat van het Zuiden. De uitzending is die zaterdag live te zien van 19.30 tot 21.00 uur. Op Brabant+ en op de website/app van Omroep Brabant is na 21.00 uur de nabeschouwing te zien. Ook het landelijke themakanaal NOS Politiek en Nieuws zendt het debat live uit.