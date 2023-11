Cyriel werd gemarteld en gewurgd op Koningsdag, daders krijgen cel en tbs

1/2 Forensisch medewerkers doen onderzoek bij de flat in Roosendaal. (Foto: Christian Traets/SQ Vision.)

In een flatje in de Westrand in Roosendaal werd vorig jaar op Koningsdag een man gemarteld en vermoord. Zijn ex-vriendin en haar nieuwe liefde hebben dat gedaan, zegt de rechtbank. Het stel kreeg acht jaar cel en tbs.

Cyriel Oudenes leidde een leven vol drank drugs. Samen met Deborah S. kreeg hij twee kinderen. Maar hun relatie liep op de klippen. Cyriel mishandelde Deborah.

Deborah kreeg daarna een nieuwe liefde: Junior van O. Ze bleven samenwonen met Cyriel, in een flatje aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal, in de Westrand. En ze gebruikten drugs. waaronder amfetamine.

Hakken

Junior en Deborah kwamen op 27 april 2022 -Koningsdag- boodschappen brengen, vertelde Van O. tijdens haar proces een maand geleden. Bij de voordeur zou hij zijn geslagen door Cyriel. Dat ontaardde in een hevige vechtpartij.

Junior van O. hield Oudenes vervolgens in een wurggreep op de grond, 'zodat hij zou bedaren'. Ondertussen hakte Deborah S. met verschillende soorten gereedschap in op het slachtoffer: een houtzaag, steeksleutel, schroevendraaier, priem en hamer.

Het DNA van de verdachten werd op meerdere plekken in de woning ontdekt.

Bloed

Een dag later vond een medewerkster van de woningbouwvereniging het slachtoffer in zijn flatje, vastgebonden, in een plas bloed en naast bebloed gereedschap.

In totaal bleek hij 377 verwondingen te hebben. Vermoedelijk heeft hij nog uren geleefd voordat hij stierf. Waarschijnlijk is hij gestorven door verwurging of bloedinademing. De rechtbank sloot een overdosis uit. Oudenes was 34 jaar oud.

De twee verdachten werden enkele dagen later, op 30 april aangehouden. Op de sokken van S. zaten nog bloedsporen van het slachtoffer.

'Monster'

"Regelrechte marteling", zei de officier van justitie tijdens het proces. De dood van Oudenes was volgens haar minder onbedoeld dan Van O. doet lijken. Ze denkt dat ook hij martelingen heeft uitgevoerd en dat er sprake is van doodslag in vereniging.

S. verklaarde dat ze zich niets meer kan herinneren. Zij en Van O. gebruikten destijds veel drugs. Ze noemde haar overleden ex, een 'monster'. Hij zou agressief zijn geweest en haar hebben mishandeld. Dat verklaarden andere getuigen ook. Desondanks mist ze hem elke dag, zei ze.

Gruwelijk

De man en vrouw zijn beiden verantwoordelijk voor de "gruwelijke" dood, concludeerde de rechtbank donderdag. Er zou daarbij geen sprake zijn geweest van een vooropgezet plan, ondanks dat Van O. tegen vrienden had gezegd dat hij Oudenes om het leven wilde brengen.

Van O. en S., die grotendeels bij het slachtoffer woonden, hadden een "bijzonder ongezonde dynamiek" met hem, stelt de rechtbank in Breda.

De rechtbank stond er ook uitgebreid bij stil dat Cyriel van Oudenes geen makkelijk leven leidde. 'Het overmatige drugsgebruik heeft als een rode draad een nare rol in zijn leven gespeeld.' Voor de rechtbank is de manier waarop de man stierf 'ondraaglijk' voor de nabestaanden.

Deborah is nu 41 jaar, haar vriend Junior is 28.

