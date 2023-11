Man ging na vrijlating verder met verleiden meisjes: 10 maanden cel

Een man uit Halsteren gaat tien maanden de cel in wegens het seksueel misbruiken van twee meisjes uit Halsteren en het Zeeuwse Tholen. De rechtbank in Breda heeft dit bepaald. Ook mag de 27-jarige man zolang Justitie dat nodig vindt geen contact zoeken met zijn slachtoffers. Bij andere minderjarigen mag de man alleen in de buurt komen wanneer er volwassen toezicht is. Zijn slachtoffers waren 14 en 12 toen ze met hem in aanraking kwamen.

Na het uitzitten van de gevangenisstraf moet de man twee jaar in een kliniek worden opgenomen, zo heeft de rechter ook besloten. Wanneer hij binnen een proeftijd van drie jaar toch weer in de fout gaat, dan wacht hem nog eens tien maanden cel. Beide slachtoffers krijgen van hem een schadevergoeding van ruim 4300 euro.

Volgens de rechter had hij moeten weten dat zijn slachtoffers minderjarig waren. Met het meisje uit Halsteren heeft de man van begin oktober vorig jaar tot begin januari contact gehad. Bij één van hun ontmoetingen heeft hij zich in het bijzijn van een meisje afgetrokken en gevraagd om haar borsten aan hem te laten zien. Nadat hij uit voorarrest was vrijgelaten, legde hij het maandenlang aan met de Zeeuwse.

Net als de officier van justitie vindt de rechtbank bewezen dat de man uit Halsteren op misleidende wijze zijn slachtoffers online heeft benaderd. Verder zijn ze onder druk gezet en is sprake geweest van aanranding. Het uiteindelijke doel was om een seksafspraak te kunnen maken. Deze manier van contact leggen via internet staat ook bekend als grooming.

Bij de man is verder kinderporno gevonden én seksueel getinte beelden waarop hij zelf te zien is. Hierover stelde de rechter dat hij kinderporno voortaan moet mijden. In de straf is ook verwerkt dat hij in het illegale bezit was van een luchtdrukpistool.

