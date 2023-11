Aannemer leent 90.000 euro aan een vriend voor verrotte woning

Willem en Mylène zaten in zak en as toen ze ontdekten dat het hout in hun huis was aangevreten door een kelderzwam. Ze hadden niet genoeg geld om het huis weer in orde te laten maken. Goede vriend Nander schoot het gezin te hulp. De aannemer maakt de klus af zonder dat hij het volledige bedrag van 90.000 euro nu al betaald krijgt.

Nander Sonnema is aannemer en werd tijdens zijn vakantie gebeld door goede vriend Willem. “Hij vertelde dat zijn huis op instorten stond. Eerst dacht ik dat hij een grapje maakte, maar toen begon hij te huilen.” De aannemer beloofde Willem dat het goed zou komen en wist wat die belofte betekende. “Ik wist dat hij niet genoeg geld had. Maar er stond daar een gezin met hun ziel onder hun arm. Als de bank ze dan geen lening wil geven, doe ik het wel.” Want een aantal weken geleden was het budget van Willem op. “Maar hij zal toch zijn huis in moeten. We maken het af en wachten wel wat langer op het geld.”

"Ik heb wel even getwijfeld en het met mijn vriendin besproken."

Het gaat om een bedrag van zo’n 90.000 euro. “Wij zetten er voor nu even de schouders eronder. We gaan ervan uit dat Willem dat ook doet om het geld uiteindelijk bij elkaar te krijgen”, vertelt Nander. Maar is hij niet knettergek dat hij zo’n groot bedrag leent aan een vriend? “Ik heb wel even getwijfeld en het met mijn vriendin besproken. Maar als wij als gezin met twee kinderen op straat staan, hoop ik ook dat anderen ons helpen. Wie goed doet, wie goed ontmoet.” Willem is zielsgelukkig met de hulp die hij heeft gekregen. “Dat een vriend dit voor je doet...”, zegt hij met tranen in zijn ogen. “Ik ben Nander de rest van mijn leven dankbaar. Ik had nooit verwacht dat we na kerst alweer in ons eigen huis konden slapen.”

"Elke ochtend komt mijn dochter naast mijn bed staan en vraagt ze of ik naar het huis ga om het af te maken."

Het gezin slaapt nu al een tijdje in een appartement en vooral hun dochter heeft daar moeite mee. “Elke ochtend komt mijn dochter naast mijn bed staan en dan vraagt ze of ik naar het huis ga om het af te maken. Dan staan de tranen wel in je ogen.” Willem hoopt met een crowdfunding sneller aan het bedrag te komen. Zo is ook al een groot deel van de reparatie gefinancierd. “We hebben zoveel hulp aangeboden gekregen. Van een badkamerspecialist die een mooi prijsje had voor een nieuwe badkamer tot aan iemand die gratis een vloer kwam leggen. We zijn iedereen zeer dankbaar.”