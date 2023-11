Voorstanders zwarte piet zijn boos en gaan achter de intocht aan

De discussie over zwarte piet in Drunen is nog niet voorbij. Een groep van twintig voorstanders gaat zondag in Drunen in een kar achter de Sinterklaasintocht rijden. De groep pieten is van plan zich 'gewoon' zwart te schminken. Ze zijn het niet eens met het besluit van de gemeente en het Sinterklaascomité om de intocht met roetveegpieten te organiseren. "De gemeente geeft toe aan mensen die het niet eens zijn met onze traditie. Dat vind ik jammer", zegt Claudia Laurens.

Vorige week maakte Kick Out Zwarte Piet (KOZP) bekend bij de intocht van komende zondag te willen gaan demonstreren omdat zwarte pieten nog bij de Sinterklaasintocht in Drunen werden geaccepteerd.

Daarop besloot de gemeente Heusden, uit vrees voor eventuele ongeregeldheden, om alleen roetveegpieten toe te staan. "We hebben met de politie en het Sinterklaascomité in Drunen afgesproken dat zij overgaan naar een intocht met pieten zoals je die in het landelijke Sinterklaasjournaal ziet", liet de gemeente woensdag in een schriftelijke verklaring weten.

Kleine groep

KOZP is blij met het besluit en heeft aangegeven dat een demonstratie daarmee van de baan is. Toch is het besluit van de gemeente bij een klein groepje in het verkeerde keelgat geschoten. Een groep van ruim twintig pieten heeft aangekondigd komende zondag, geschminkt in het zwart, in een kar achter de intocht aan te rijden.

Een van hen is Claudia Laurens. Ze is zeven jaar bij de Sinterklaasintocht betrokken en kan de beslissing van de gemeente moeilijk verkroppen. "De gemeente zegt ineens een paar dagen van tevoren af." Volgens Claudia heeft de gemeente de provocatie aan zichzelf te danken. "Dan had de gemeente Heusden hier eerder mee moeten komen. We willen de traditie in stand houden."

Hartepieten

Traditiedeskundige Ineke Strouken ziet dat zwarte piet bijna helemaal is verdwenen in Brabant. "Tradities gaan met de tijd mee. Sinterklaas komt uit de middeleeuwen en het feest is in de loop der jaren al vaker veranderd.”

Uiteindelijk went iedereen aan de roetveegpieten, denkt Strouken. Ze verwacht zelfs dat die op termijn ook zullen verdwijnen. “Hoe ga je kinderen straks uitleggen wat roet is? Niemand heeft nog een kachel. Ik zou er op termijn 'hartepieten' van maken. Dan hoef je de liedjes ook niet aan te passen.”

Reactie gemeente

Bas Schel, woordvoerder van de gemeente Heusden, waar Drunen onder valt, laat weten dat de gemeente van de aankondigde actie weet. "We kijken de situatie aan en hopen dat het een veilige en onbezorgde intocht voor de kinderen wordt."

Schel verwacht niet dat KOZP alsnog besluit om te gaan demonstreren. "Het Sinterklaascomité in Drunen heeft afspraken met ze gemaakt", stelt de woordvoerder.

