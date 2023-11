112-nieuws: auto rijdt met auto water in • drie auto's botsen op elkaar

10.00

Een 30-jarige man uit Leeuwarden is gisteren opgepakt in het Wilhelminapark in Tilburg. Het park staat erom bekend dat er veel drugs gedeald wordt. Tijdens een controle van de politie is de man betrapt.

Hij had 1200 euro aan contant geld bij zich en dertien bolletjes en drie wikkels met harddrugs. De man zit vast en wordt verdacht van bezit van drugs, handel in drugs en witwassen. Zijn auto is in beslag genomen. Na zijn vrijlating krijgt hij een gebiedsverbod.